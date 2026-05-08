中央氣象署預報員賴欣國表示，受鋒面通過及東北季風增強影響，今（8）日晚間迎風面地區雨勢持續，北部與東部民眾下班留意天氣變化並攜帶雨具。雖然週六（9日）北台灣仍偏涼且局部有雨，但到了週日（10日）母親節，整體天氣將逐漸回穩，西半部地區有機會見到陽光露臉。

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▲中央氣象署指出，今北海岸、宜蘭及花東地區有局部較大雨勢，入夜後雨區逐漸縮小，但東半部仍有短暫降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署指出，今北海岸、宜蘭及花東地區有局部較大雨勢，入夜後雨區逐漸縮小，但東半部仍有短暫降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
下班記得帶傘！基隆、宜蘭防大雨，北部今晚仍有雨

氣象署預報員指出，受鋒面與東北季風影響，今日晚間降雨主要集中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，北部地區也會有下雨的情形。其中，基隆與宜蘭的雨勢較為明顯，有局部大雨發生的機率，花東地區亦有局部較大雨勢發生的可能。提醒民眾下班通勤時務必記得攜帶雨具。

週六北台灣偏涼，降雨縮減至桃園以北

明日週六（9日）台灣附近仍受東北季風影響，北台灣天氣稍涼。不過降雨範圍將略微縮小，西半部的降雨區域會縮減至桃園以北地區，新竹以南則轉為多雲到有陽光的天氣。氣溫方面，週六北台灣整天低溫約22至24度；中南部則依然溫暖，南部高溫可達30至33度，南北溫差相當顯著。

母親節太陽露臉！西半部氣溫回升

到了週日（10日）母親節當天，隨著東北季風減弱、風向逐漸轉為偏東風，西半部整體天氣將趨於穩定，轉為多雲到晴的好天氣。屆時降雨將主要侷限在東半部地區及恆春半島的局部短暫陣雨，大台北地區僅剩零星短暫下雨機會，另外午後山區也需留意局部的短暫陣雨。同時，氣溫也會自週日白天起逐漸回升，北部高溫有機會回暖至26到29度左右。

▲新一波鋒面周五通過台灣，中部以北、東半部有局部大雨，母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）
▲新一波鋒面周五通過台灣，中部以北、東半部有局部大雨，母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）
哈格比颱風5天後威力減弱

根據天氣分析師吳聖宇的說明，哈格比颱風未來將往菲律賓以東靠近，雖然在未來2到3天內強度可能會略微增強，但因為缺乏明顯的季風配合，且受到強勢高壓包圍，其強度的發展非常有限。多數預報資料顯示，大約在5天後接近菲律賓以東時，颱風強度就會逐漸減弱，甚至可能在菲律賓東方海面減弱為熱帶性低氣壓，因此對台灣沒有影響的機會。

▲中央氣象署說明，今（8）日至週末受東北季風影響，北部及宜蘭感受偏涼，週日清晨前北宜低溫較明顯，10日白天起氣溫逐步回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署說明，今（8）日至週末受東北季風影響，北部及宜蘭感受偏涼，週日清晨前北宜低溫較明顯，10日白天起氣溫逐步回升。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...