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▲李多慧在樂高吉祥物小樂陪同下驚喜登場。（圖／業者提供）

▲李多慧近距離拼砌互動，與粉絲共創專屬回憶。（圖／業者提供）

▲李多慧近距離拼砌互動，與粉絲共創專屬回憶。（圖／業者提供）

台灣樂高首位「玩樂夥伴（LEGO Playmaker）」李多慧，今現身全台規模最大的樂高授權專賣店——LaLaport 南港店「李多慧玩樂夥伴拼砌派對」活動，現場邀請30位幸運粉絲參與，透過近距離拼砌互動與交流，展現樂高「玩心不設限」的品牌精神。李多慧在樂高吉祥物小樂陪同下驚喜登場，一現身即引爆現場熱烈歡呼。作為台灣首位「樂高玩樂夥伴」，她以自然活力的形象詮釋品牌精神，也特別帶來一段《樂高樂派對主題曲》精彩十足的舞蹈演出。她表示：「樂高不只是玩具，更是一種讓人回歸專注與療癒的體驗，也鼓勵大家在忙碌生活中，隨時保有『先玩一下』的餘裕。」樂高授權專賣店-LaLaport 南港店，佔地167坪，由樂高授權專賣店 - SUNKIDS 樂豐實業精心設計的亞洲最新樂高旗艦店，為全台規模最大的樂高授權專賣店，匯集了全台最多的互動體驗、最多樂高迷你人偶工廠與最齊全的商品。當天李多慧走訪店內特色區域，包括融合台灣日常文化的珍奶場景與具代表性的「機車瀑布」，在熟悉的城市元素中體驗樂高將創意融入生活的方式。她也親自體驗「樂高迷你人偶工廠 LEGO Minifigure Factory」，從挑選造型到完成角色，打造專屬人偶。透過簡單的拼砌過程，展現從細節中發現樂趣的玩樂態度，也讓創意成為日常的一部分。在李多慧玩樂夥伴拼砌派對環節中，30位粉絲與李多慧於拚砌遊戲區一同完成樂高花卉相框作品。拚砌遊戲區有著以10萬顆積木砌成，高達325公分的台北101模型，還有同樣是由樂高積木打造的Youbike微笑單車及台灣黑熊，完美展現了台北在地的風情。李多慧在現場分享拼砌技巧，並與粉絲互動交流，活動尾聲李多慧更與每位粉絲拍立得合影，並親手送上照片作為紀念。透過拼砌與交流，讓粉絲在過程中感受專注與創作的樂趣，也留下屬於彼此的獨特回憶。談及喜愛的樂高作品，李多慧表示：「我很喜歡花藝系列或Art作品，在拼的過程中會很專注，也很放鬆，完成後放在家裡也很有成就感。」她也提到動物主題盒組同樣療癒，是日常放鬆時的好選擇。隨著母親節將至，她也邀請大家走進樂高授權專賣店，挑選一份能傳遞心意的禮物：「不管是送給家人，還是送給自己，都可以透過拼樂高的過程，找到一點放鬆的時間，一起『先玩一下』。」「玩樂夥伴」不只是品牌角色，更是一種生活態度。樂高持續透過門市體驗與多元產品，陪伴消費者在日常中探索更多創造的可能。