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AI伺服器需求持續爆發，電子代工大廠廣達4月營收衝上3399億元，月增與年增同步走強，其中年增幅高達120.71%，創下歷史次高紀錄；累計今年前4個月合併營收突破1.1兆元，也改寫同期新高。廣達受惠於輝達新一代AI伺服器平台出貨放量，第1季GB300系列出貨已正式超越GB200，成為目前主力產品，第2季相關出貨動能持續延續，公司也維持2026年AI伺服器營收翻倍成長的目標不變。隨著全球雲端服務商持續擴大AI基礎建設投資，高效能運算（HPC）與資料中心需求同步升溫，也推升廣達整體營運規模持續擴大。公司表示，未來將持續強化產品研發與技術布局，因應市場對高效運算設備的強勁需求。廣達先前也指出，AI伺服器仍是今年最主要的成長引擎，第1季產品重心已轉向GB300平台，看好全年AI伺服器業務可望維持三位數百分比成長，並預估整體伺服器營收占比將提升至8成。