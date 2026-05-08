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立法院會今（8）日三讀，通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額新台幣7800億元。對此，民進黨團下午召開記者會，強調不能接受被削弱的版本，綠委吳沛憶則直言，他們不斷呼籲，國防的提升，不該從政黨利益思考，藍白大砍預算後，國民黨黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌卻跑來議場門口，做了政治大秀給中國看。行政院版的1.25兆國防特別預算條例多次被藍白聯手阻擋，立法院今天進行表決，三讀通過藍白所共提的修正動議版本，預算上限總共匡列金額新台幣7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元；明定採購項目為M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，未納入台灣之盾、非紅供應鏈、本土無人機產業。三讀過後，民進黨立法院黨團召開「國防韌性不容打折」記者會，黨團書記長范雲表示，遺憾最終沒有通過政院版本，民進黨團堅持安全不能打折，這次通過的條例刪除國際看好的無人載具、反制系統發展、排除AI輔助及戰術輔助、軍備產能擴建等，並排除重要的台美合作，「我們不能接受，民進黨團會繼續努力」。立院外交及國防委員會召委陳冠廷表示，儘管國民黨中，有許多理智的政治人物，如台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人，經過這麼多努力後，今天通過仍是被削弱的版本、削弱台灣國防實力；他強調，這個數字不是給美國、各政黨交代，而是要給人民交代。陳冠廷質疑，最後通過被削弱的版本，能面對中國威脅嗎？呼籲朝野支持完整國防實力，全面性完備不對稱戰力。綠委沈伯洋表示，今天通過的預算，接近腰斬，他要提醒，若有金額只准買三樣東西，跟有金額，能買十樣東西，程度是不同的，他每一次都在問，為什麼要把國防最關鍵的東西拿走？他比喻，若有手腳，沒有大腦，這是沒有意義的，「偵查、偵測不給你，指揮也不給你，那要怎麼辦？這就是癱瘓、拖延國防」。吳沛憶直言，非常心痛，他們不斷呼籲，國防的提升，不該政黨利益思考，藍白大砍預算後，鄭麗文、黃國昌跑來議場門口，做了政治大秀，給中國看，「到底是誰指使、誰給的壓力？」綠委黃捷說，今天所通過的版本，不知道誰開心？有7成民意支持1.25兆版本，世界也期待台灣通過國防預算，對於這項結果，國際、國內沒有人開心，唯一開心只有藍白，還有中國領導人習近平，「這個版本除了打折之外，大腦也被拿掉了，七大類缺一不可」，同時也要譴責黃國昌、鄭麗文，他們稱挺國防其實是打假球。至於與行政院版的金額落差，范雲說，民進黨團立場就是支持1.25兆預算，但這牽涉到國防部、行政院規劃，相關部門討論後，會再讓大家知道，「安全不能打折」。