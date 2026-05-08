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▲名醫到我家空中講座將專訪藝術學與自然醫學雙博士謝昊霓。（圖／翻攝畫面）

▲情緒寶寶牌卡。（圖／翻攝畫面）

美國國際自然醫學醫師總會中華分會《名醫到我家》空中講座，將於5/10上午9時透過線上直播形式登場，由主持人許心華博士專訪藝術學與自然醫學雙博士謝昊霓，談「迷子的守護天使：告別迷惘，拿回人生設計權」。許心華表示，在快速變動的時代中，「迷惘」已成為許多人的共同課題。現代人面對多重壓力與選擇，常出現越努力卻越失去方向的困境。對此，謝昊霓認為，多數人並非缺乏能力，而是尚未真正理解自身天賦與情緒運作模式，導致在人生道路上反覆卡關。透過正確的引導與工具，每個人都有機會走出迷霧，重新啟動屬於自己的生命藍圖。謝昊霓長期致力於藝術治療與自然醫學的跨域整合，結合心理引導與能量觀點，發展出一套具體可操作的自我探索系統，包括「情緒寶寶牌卡」、「天賦情緒測評」以及「圓夢領航桌遊」三大核心工具。其中，「天賦情緒測評」主打以科技化心理測驗方式，透過系統分析，涵蓋性格特質、情緒分布、生命能量與行為模式等面向，讓使用者能更清晰理解自身優勢與限制。謝昊霓表示，該測評系統具備「一站式閉環」特色，從測評定位、藍圖設計到行動清單，形成完整流程，並強調「短時間落地」。這套系統不僅是分析工具，更是引導工具，目的在於讓人「看見自己」，並進一步「成為答案」。在解析架構上，「天賦情緒測評」包含多項核心維度，包括12種內在情緒分布，幫助理解情緒對日常決策與行為的影響；12項情緒動能，解析個人行事風格與人際互動模式；以及七大生命能量指標，涵蓋智慧、直覺、表達、慈悲、意志、情感與創造力等面向。此外，也透過人生四大圓滿面向（自信、熱情、方向與生活滿意度）進行整體檢視，協助使用者掌握人生節奏與發展平衡。除了個人成長應用外，該系統亦延伸至專業培訓領域，發展「天賦情緒解讀師」課程，培養具備「看懂人、陪伴人、引導人」能力的專業人才。許心華博士表示，在當代社會中，情緒問題已逐漸常態化，但多數人缺乏有效工具去理解與處理。此次《名醫到我家》空中講座不僅是一場知識分享，更是一場關於自我探索與人生重啟的對話。透過線上形式，讓更多民眾能跨越地域限制參與其中，從理解情緒出發，進一步找回內在力量與人生方向。活動將於5月10日上午9時準時開播，邀請對自我成長、心理探索與人生規劃有興趣的民眾踴躍參與，共同在對話與理解中，開啟屬於自己的生命藍圖。