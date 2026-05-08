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▲歐蒙（Oumar）27歲時從蘇丹來台發展（圖左），後認識來自花蓮的妻子，為愛留在花蓮玉里種西瓜。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲玉里西瓜第一期會種植於秀姑巒溪床的沙礫地，由於水質佳、氣候舒適，甜度可以達到12度至14度。（圖／記者鍾怡婷攝）

外國遊子也投入台灣務農行列！來自蘇丹的歐蒙（Oumar）在台灣一路從足球教練、英文老師發展到因緣定居，最後為愛搖身一變成為玉里西瓜農。他一手打造「黑女婿」玉里大西瓜品牌，導入友善農法與環保管理，更有趣的是，他在受訪時顛覆不少人對西瓜的既定印象，提到「西瓜最好吃的產季其實不在夏天」，反而是春季4到5月的第一期收成，才是甜度與品質的巔峰時刻。玉里瓜農歐蒙（Oumar）27歲時從蘇丹來台發展，最初擔任足球教練，後來因喜愛台灣選擇留下並轉任英文教學工作，也因此認識來自花蓮的妻子，成為台灣女婿。因太太不捨年邁父母長年種植西瓜的辛勞，他毅然放棄北部高薪工作，舉家搬回花蓮老家，接手守護傳承30多年的種瓜事業。歐蒙一手打造「黑女婿」大西瓜品牌，並與家樂福深度合作、長期供貨。他也將環保理念落實於農田管理中，嚴格執行友善環境措施，包含清理農田周邊肥料袋與工人便當盒，並禁止焚燒垃圾，以減少空氣污染，為環境永續盡一份心力。種植玉里西瓜多年的歐蒙也提到，台灣西瓜最好吃的時期，其實並不在夏季，而是在春季尾聲。主要原因是，台灣西瓜主要產區分布於花蓮、台南、雲林、屏東及彰化等地，其中以花蓮玉里得天獨厚的沙礫地環境，培育出聞名的玉里西瓜。而玉里西瓜第一期會種植於秀姑巒溪床的沙礫地，由於水質佳、氣候舒適，甜度可以達到12度至14度，每年約從1月中旬開始種植，4月底至5月中旬採收，，之後砂礫地便會進入休耕與整地階段。接著，玉里瓜農會轉往山區種植第二期西瓜，主要是為了避開盛夏梅雨季與颱風季帶來的不穩定氣候。歐蒙指出，忽冷忽熱、氣候變化劇烈都會影響西瓜的甜度與品質，因此第二期西瓜甜度通常落在10至12度之間，整體品質也較春季收成略為遜色。不過若當年氣候條件理想，第二期的甜度仍有機會達到11至13度，與第一期收成的西瓜差距就不會太大。