AI伺服器與高階ABF載板需求持續升溫，載板龍頭欣興4月營收達139.33億元，月增6.53%、年增27.64%，改寫單月歷史新高；累計今年前4月營收達513.79億元，年增25.3%，同步創下同期新高紀錄。

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隨著AI主板與高階載板需求快速成長，欣興今年ABF載板產能規劃年增約40%，AI相關營收占載板業務比重，也有望從去年約40%進一步提升至60%。市場看好，在光復二廠與楊梅二廠後續擴產逐步到位後，可望持續挹注高階載板產能與中長期營運成長動能。

此外，欣興4日也同步公告三項資本支出案，包含生產設備與廠務工程投資，總金額約19.57億元。公司表示，相關投資主要用於支應產線擴充及營運需求。

法人指出，欣興維持2026年340億元資本支出規模，近期持續擴大設備與工程投資，也反映公司對後續訂單能見度與產能需求具備信心，未來營運成長動能仍值得期待。

至於股價表現方面，外資認為，欣興第一季營運表現有望優於市場預期，加上ABF與BT載板具備議價能力，全年獲利預估仍有上修空間，因此維持正向看法與「買進」評等。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...