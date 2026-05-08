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取消訂單不白跑 採取計時報酬

專法上路轉嫁消費者？外送工會喊不合理

勞動部今（8）日預告外送員專法3子法，涵蓋外送員基本報酬、派單原則、被消費者棄單報酬計算等。對此，全國外送產業工會理事長陳昱安、台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪今受訪表示，子法大致上都是符合工會期待，但仍認為，停權申訴應該要有明確的違規樣態及時間，並呼籲平台業者不應把將專法作為不合理漲價的擋箭牌。外送員專法今年7月21日施行，勞動部於今日預告《外送員權益保障及外送平台管理法施行細則》、《外送員終止外送服務契約之經濟補償發給辦法》及《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》等3個子法，給予更細部規範。陳昱安說，專法及子法都是有與平台業者有密切的討論，因此大致上都符合工會。但他也提到外送員每天可都要送幾十單，但針對外送員被停權的申訴，若是沒有明確寫出違規樣態以違規時間，恐會導致外送員申訴時有窒礙難行部分，希望後續子法可以再納入，補充若標記到時間擔心可能會違法《個資法》，那至少要把日期納入，方便外送員確認當天違規情況。另外，據《外送服務定型化契約應記載及不得記載事項》草案，如訂單未完成是不可歸責於外送員的情形，如客戶、店家自行取消訂單，那麼外送平台仍必須計算報酬，但不用達到每單45元標準。陳昱安表示，這也是外送員專法討論重點之一，平台起初是希望給予固定費用，但考量到取消訂單樣態很多，可能是接單沒多久就取消、到店家才取消，或是快送到客人才取消，因此主張要用計時，也願意接受可以沒有每單 45 元的基本費保障。至於外界擔心外送員專法通過後，平台會將相關成本轉嫁給消費者。蘇柏豪回應，平台主張外送員時薪高達 270 元，認為平台一定會拿這個當作漲價理由，強調專法是保障平台、店家、消費者以及外送員，覺得消費者不用太過於擔心；假設今天平台真的是無預警漲價、漲幅太多，那就勢必是給其他的平，有更多可以操作空間。