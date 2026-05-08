販售生鮮食品的宅配電商日本生活協同組合「コープみらい」（CO-OP未來），近日發生離譜食安事件！有會員收到貨品時，驚見生鮮被泡在黃色液體中，還散發濃濃尿騷味。該組織調查後證實，貨車司機因尿急在要丟棄的保麗龍箱中解放，不料卻從破洞中滲漏，流進要配送的食品中。
日本產經新聞報導，「コープみらい」（CO-OP未來）總部為於埼玉縣埼玉市，主要經銷在地農產品，為東京、埼玉、千葉等地提供生鮮與日用品宅配。
4月28日，有顧客投訴收到的冷藏貨品被泡黃色液體中，散發濃烈尿騷味。公司隨即展開調查，發現是負責宅配的外包物流司機當天因為尿急又找不到廁所，直接在貨車車廂「就地解放」，朝著要丟棄的保麗龍箱排尿。
但該保麗龍箱有裂縫，司機又因為要騰出空間，將裝有尿液的保麗龍箱放到等候配送的商品上方，尿液就從裂縫滲漏出來，流進下方的商品箱中，汙染商品。司機也沒有注意到尿液外漏，將遭汙染的商品送到顧客手中，客戶投訴才導致事件曝光。
「コープみらい」（CO-OP未來）6日發布聲明，坦承發生極其嚴重的食品安全事件，「對受影響的會員和當地社區造成的巨大焦慮和不適，我們深表歉意」，強調這不僅是外包物流公司的問題，而是整個組織都要嚴肅看待的管理缺失。未來將全面檢討配送制度，事前確認配送路線上的廁所位置、建立可緊急使用的設施名單，並加強資訊共享與員工教育，避免類似事件再次發生。
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4月28日，有顧客投訴收到的冷藏貨品被泡黃色液體中，散發濃烈尿騷味。公司隨即展開調查，發現是負責宅配的外包物流司機當天因為尿急又找不到廁所，直接在貨車車廂「就地解放」，朝著要丟棄的保麗龍箱排尿。
但該保麗龍箱有裂縫，司機又因為要騰出空間，將裝有尿液的保麗龍箱放到等候配送的商品上方，尿液就從裂縫滲漏出來，流進下方的商品箱中，汙染商品。司機也沒有注意到尿液外漏，將遭汙染的商品送到顧客手中，客戶投訴才導致事件曝光。
「コープみらい」（CO-OP未來）6日發布聲明，坦承發生極其嚴重的食品安全事件，「對受影響的會員和當地社區造成的巨大焦慮和不適，我們深表歉意」，強調這不僅是外包物流公司的問題，而是整個組織都要嚴肅看待的管理缺失。未來將全面檢討配送制度，事前確認配送路線上的廁所位置、建立可緊急使用的設施名單，並加強資訊共享與員工教育，避免類似事件再次發生。