母親節快到了，但禮物沒送好，感動可能瞬間變災難。根據《發票怪獸》2026年最新調查，「媽媽最不想收到的母親節禮物」排行榜中，第一名竟是由香皂花、假花、康乃馨奪冠，超過三分之一媽媽直言「華而不實又積灰塵」，而家電、清潔用品更讓不少媽媽覺得像被默默加派家務。排行榜中有不少子女自認實用、創意十足的禮物，其實根本不在媽媽的期待清單內，甚至還被列入「最不想收到」黑名單，大家快在母親節前夕檢查，千萬別買到地雷禮物了！
母親節「10大地雷禮物」榜單一次看！康乃馨竟奪冠
NO.1：康乃馨、香皂花、假花
首先冠軍由「香皂、康乃馨、塑膠假花」奪下，得票率高達36.84%。調查指出，這類禮物雖然看似應景，但許多媽媽認為不夠實用，尤其香皂花束與假花不但容易積灰塵，還佔空間，最後往往只能擺著不能用。
許多媽媽反而認為，與其送這些華而不實的東西，不如直接包紅包、帶媽媽吃頓飯還比較實在。
NO.2：打掃、清潔用品
第2名則是吸塵器、掃地機器人與拖把等清潔用品，得票率高達24.02%。不少媽媽直言，送打掃工具就像默默指定她繼續負責家務，「工具升級，但工作的人還是我」。
NO.3：減肥用品
母親節地雷禮物第3名是體重計、健身房會籍與減肥茶，得票率13.45%。許多媽媽認為，收到這類禮物時，第一反應往往不是健康，而是「你是不是嫌我胖」。
NO.4：家電類
進入前4名後，更是許多媽媽公認的大地雷。第4名為平底鍋、氣炸鍋等廚房家電，得票率7.18%。不少媽媽認為，這類用品明明是全家共同使用，卻被當成送給媽媽的禮物，等同變相提醒「該煮飯了」。
NO.5：絨毛玩偶
巨大絨毛玩偶成為母親節地雷禮物第5名，得票率4.70%，原因是太占空間、容易積灰塵，對平時需要整理家務的媽媽而言反而增加困擾，而這在普遍情人節、交往紀念日往往也是不受歡迎的選項之一。
NO.6：出一張嘴
「我就是妳最好的禮物啊」這種空手系發言，得票率4.57%。調查指出，這句話如果沒有搭配實際禮物，通常只會換來媽媽白眼。與其說這種好聽話，不如多花一點心思在禮物上或做大餐討媽媽歡心。
NO.7：前衛服飾、化妝品
第7名則是太前衛、螢光色系服飾，得票率3.25%，許多媽媽坦言根本不敢穿出門。另外，有些化妝品對於媽媽來說也是不合格的禮物，有種「我被要求追上潮流、必須化不適合自己妝容」的感覺。
NO.8：其實是自己想要的禮物
例如Switch2或演唱會門票，得票率2.45%。不少媽媽一眼就能看穿，「送媽媽」其實只是孩子替自己找藉口買玩具，實在是太沒誠意了。
NO.9：印有肖像的馬克杯或T恤
印有肖像的馬克杯或T恤得票率1.94%。雖然看似溫馨，但媽媽們普遍認為實際使用相當尷尬，而且收到後又捨不得丟，只會變成家裡櫃子的長期負擔。
NO.10：家事兌換券、搥背券
小時候送這類手寫券，媽媽可能還會覺得可愛，但長大出社會後還送同樣東西，反而容易讓媽媽懷疑孩子是不是手頭太緊，在排行榜得票率也僅1.59%，可見媽媽們真的不喜歡也不需要。
🟡母親節地雷禮物排行榜
NO.1：香皂、康乃馨、塑膠假花（得票率36.84%）
NO.2：吸塵器、掃地機器人、拖把（得票率24.02%）
NO.3：體重計、健身房會籍、減肥茶（得票率13.45%）
NO.4：平底鍋、氣炸鍋、廚房家電（得票率7.18%）
NO.5：巨大絨毛玩偶（得票率4.70%）
NO.6：「我就是妳最好的禮物」空手回家（得票率4.57%）
NO.7：太前衛、螢光色系服飾（得票率3.25%）
NO.8：其實是自己想要的禮物（得票率2.45%）
NO.9：印有肖像的馬克杯、T恤（得票率1.94%）
NO.10：家事兌換券、搥背券（得票率1.59%）
母親節最受歡迎禮物是它！98.5%媽媽都想要：很實用
那麼媽媽到底在母親節想收到什麼禮物呢？根據486團購觀察站內消費與送禮偏好，今年「媽媽最想收到的禮物」第一名依舊是現金，其次則是實用型家電與健康相關產品。比起浮誇驚喜，多數媽媽更重視「真的用得到」與「能減輕生活負擔」。
《NOWNEWS今日新聞》2023年也曾進行母親節禮物調查，結果同樣顯示「鍋具、花束」是許多媽媽心中的地雷禮物。當時就有媽媽坦言，家裡根本不缺鍋子，而且收到鍋具還會聯想到「又要煮飯」，想到就累。
相較之下，「飾品包包、美妝保養品、現金」接受度明顯高出許多，尤其紅包最受歡迎，僅有1.5%的媽媽表示不想收到現金，可說是最實際又體貼的禮物了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
NO.1：康乃馨、香皂花、假花
首先冠軍由「香皂、康乃馨、塑膠假花」奪下，得票率高達36.84%。調查指出，這類禮物雖然看似應景，但許多媽媽認為不夠實用，尤其香皂花束與假花不但容易積灰塵，還佔空間，最後往往只能擺著不能用。
許多媽媽反而認為，與其送這些華而不實的東西，不如直接包紅包、帶媽媽吃頓飯還比較實在。
第2名則是吸塵器、掃地機器人與拖把等清潔用品，得票率高達24.02%。不少媽媽直言，送打掃工具就像默默指定她繼續負責家務，「工具升級，但工作的人還是我」。
NO.3：減肥用品
母親節地雷禮物第3名是體重計、健身房會籍與減肥茶，得票率13.45%。許多媽媽認為，收到這類禮物時，第一反應往往不是健康，而是「你是不是嫌我胖」。
NO.4：家電類
進入前4名後，更是許多媽媽公認的大地雷。第4名為平底鍋、氣炸鍋等廚房家電，得票率7.18%。不少媽媽認為，這類用品明明是全家共同使用，卻被當成送給媽媽的禮物，等同變相提醒「該煮飯了」。
巨大絨毛玩偶成為母親節地雷禮物第5名，得票率4.70%，原因是太占空間、容易積灰塵，對平時需要整理家務的媽媽而言反而增加困擾，而這在普遍情人節、交往紀念日往往也是不受歡迎的選項之一。
NO.6：出一張嘴
「我就是妳最好的禮物啊」這種空手系發言，得票率4.57%。調查指出，這句話如果沒有搭配實際禮物，通常只會換來媽媽白眼。與其說這種好聽話，不如多花一點心思在禮物上或做大餐討媽媽歡心。
NO.7：前衛服飾、化妝品
第7名則是太前衛、螢光色系服飾，得票率3.25%，許多媽媽坦言根本不敢穿出門。另外，有些化妝品對於媽媽來說也是不合格的禮物，有種「我被要求追上潮流、必須化不適合自己妝容」的感覺。
例如Switch2或演唱會門票，得票率2.45%。不少媽媽一眼就能看穿，「送媽媽」其實只是孩子替自己找藉口買玩具，實在是太沒誠意了。
NO.9：印有肖像的馬克杯或T恤
印有肖像的馬克杯或T恤得票率1.94%。雖然看似溫馨，但媽媽們普遍認為實際使用相當尷尬，而且收到後又捨不得丟，只會變成家裡櫃子的長期負擔。
NO.10：家事兌換券、搥背券
小時候送這類手寫券，媽媽可能還會覺得可愛，但長大出社會後還送同樣東西，反而容易讓媽媽懷疑孩子是不是手頭太緊，在排行榜得票率也僅1.59%，可見媽媽們真的不喜歡也不需要。
NO.1：香皂、康乃馨、塑膠假花（得票率36.84%）
NO.2：吸塵器、掃地機器人、拖把（得票率24.02%）
NO.3：體重計、健身房會籍、減肥茶（得票率13.45%）
NO.4：平底鍋、氣炸鍋、廚房家電（得票率7.18%）
NO.5：巨大絨毛玩偶（得票率4.70%）
NO.6：「我就是妳最好的禮物」空手回家（得票率4.57%）
NO.7：太前衛、螢光色系服飾（得票率3.25%）
NO.8：其實是自己想要的禮物（得票率2.45%）
NO.9：印有肖像的馬克杯、T恤（得票率1.94%）
NO.10：家事兌換券、搥背券（得票率1.59%）
母親節最受歡迎禮物是它！98.5%媽媽都想要：很實用
那麼媽媽到底在母親節想收到什麼禮物呢？根據486團購觀察站內消費與送禮偏好，今年「媽媽最想收到的禮物」第一名依舊是現金，其次則是實用型家電與健康相關產品。比起浮誇驚喜，多數媽媽更重視「真的用得到」與「能減輕生活負擔」。
《NOWNEWS今日新聞》2023年也曾進行母親節禮物調查，結果同樣顯示「鍋具、花束」是許多媽媽心中的地雷禮物。當時就有媽媽坦言，家裡根本不缺鍋子，而且收到鍋具還會聯想到「又要煮飯」，想到就累。
相較之下，「飾品包包、美妝保養品、現金」接受度明顯高出許多，尤其紅包最受歡迎，僅有1.5%的媽媽表示不想收到現金，可說是最實際又體貼的禮物了。