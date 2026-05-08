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社群平台求職詐騙層出不窮，台中市一名34歲陳姓女子日前上網看到標榜「高薪、高福利」的跑腿工作，因工作內容與過去經驗相似，加上失業半年急於還債，便留言應徵，差點淪為詐騙集團車手。所幸她在執行首次任務前看到「打擊詐騙」的看板，及時向台中市議員謝志忠求助，成功避免捲入詐騙案件。陳小姐今（8）日在謝志忠陪同下現身記者會，還原驚險經過。她大學主修設計，畢業後曾擔任門市與倉管人員，近期失業長達半年。4月底她在Threads看到一則徵才訊息，工作內容為代買、跑腿等外務，標榜月薪4萬2千元、全勤獎金3千元，薪資與福利均優於過往工作，因此決定應徵。陳小姐指出，對方全程透過私訊聯繫，沒有正式面試，隨後要求她進入「入職流程」。5日她接獲第一項任務，對方要求她先購買水果，再前往台中高鐵站與指定人士面交。但她表示身上沒錢買水果，對方立刻匯款2千元到她帳戶，聲稱作為代墊與交通費用。謝志忠去年揭發豐原一家五口遭黃金團購詐騙尋短案，在路邊設置「打擊詐騙」的看板提醒民眾，陳小姐前往交易地點的途中看到看板，突然靈光一閃，擔心捲入非法交易，便臨時轉往服務處求助。謝志忠接獲陳情後，立即聯繫警方到場了解，豐原分局與偵查隊研判，這是典型的求職詐騙手法。詐騙集團常以「高薪、免經驗」吸引急需工作的民眾，再利用代購、面交、代領款項等方式，讓求職者在不知情下成為提領贓款或交付物品的「車手」。謝志忠說，陳小姐若未尋求協助，收到的2千元後續恐在司法認定上被視為薪資或交易金流證據，進而牽扯進詐騙集團的共犯結構。他陪同陳小姐完成筆錄、配合警方前往台中高鐵站追查接頭人士，雖未查獲嫌犯，但已成功阻止詐騙集團得逞，並協助轉介到豐原就業服務站進行工作媒合，助她重返職場。謝志忠提醒，畢業季將至，許多社會新鮮人開始投入求職市場，面對來路不明、標榜高薪輕鬆的工作訊息務必提高警覺，尤其是要求提供帳戶、代收款項、代購商品或面交包裹等情況，都可能涉及詐騙犯罪。