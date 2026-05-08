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台美對等貿易協定（ART）要求台灣企業赴美投資2500億美元，經濟部與電電公會簽署合作備忘錄（MOU），其中，包括環球晶、穩懋、鴻海、仁寶等20家大廠均表達要投資美國，是否有望再挹注幾家台廠股價表現。專家分析，其實這是落實先前關稅協議的承諾，對股價反應不是那麼明顯，不過，他強調，和AI有關的台廠，短期股價表現都會不錯。經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯及駐美代表處俞大㵢於美東時間6日召開「台美供應鏈合作前景記者會」，龔明鑫與電電公會（TEEMA）副理事長許介立簽署「共同推動海外產業聚落發展」合作備忘錄，初步盤點，投資美國意願的20家台灣廠商，總金額約達350億美元（約新台幣1.09兆元），而投資的台廠中，與半導體及供應鏈，以及與AI伺服器相關領域的企業，包含半導體及其供應鏈的聯電、環球晶、穩懋、長春，以及AI伺服器領域的鴻海、廣達、緯創／緯穎、仁寶等20家台灣廠商，已表達對美國的投資意願，初步統計約達350億美元。對此，證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS》訪問時指出，這件事基本上就是在落實先前台灣與美國所談的關稅協議中的條件，就像當初台灣承諾成立大概2000億元的融資基金，協助台灣廠商到美國設立供應鏈，簡單來說就是設立一個科學園區的概念。他說，現在簽MOU，20家台廠投資美國，就是正式進入到了一個推行的狀態，也就是說，目前到美國設廠這件事，就是在落實先前對等關稅談判的條件內容。翁偉捷表示，其實到美國設廠這件事也不是第一次提到，所以大家對於這樣赴美投資的題材，可能已經比較無感，同時，到美國設廠有非常多問題、環境要克服，像是供應鏈的完整性、融資狀況、土地的取得、環境的評估等，不會立即反應在企業財報上，因此，目前看來，這件事對股價的反應也不會太明顯。不過，他認為，近期只要跟AI有關係，股價表現都會不錯，因此，這20家台廠，無論是直接還是間接受惠到AI題材，或是有營收正在成長當中，在短線上股價還是會比較強勢。而未來中長期12個月到18個月，翁偉捷分析，就要看這些投資廠商到美國建置的進度、狀況如何，以及未來獲利、營收佔比等，對於毛利率是否有出現較明確的進度、目標，這都是中期要觀察的地方。至於長線公司股價、營運要勝出，他說，當然就是在美國打造的這個科技園區，這個供應鏈聚落最終確定成功落地，除了這20家廠商之外，越來越多的廠商也跟進，再把所謂的科學園區做得更大，讓台廠在美國設廠的同時，也如同台灣能夠降低成本，是未來長線的觀察重點。翁偉捷建議，中長線在下半年，投資人可關注除了AI伺服器、晶圓製造之外，還可留意成熟製程業者，或是二線AI伺服器廠，像仁寶、環球晶這些受惠AI外溢效果，帶動晶圓需求增加，進而脫離景氣循環的廠商。