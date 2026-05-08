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▲《低智商犯罪》王驍重返刑偵第一線。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲《低智商犯罪》田曦薇飾演的李茜聰明幹練。（圖／愛奇藝國際版提供）

陸劇《低智商犯罪》由王驍、田曦薇主演，田曦薇繼在古裝劇《逐玉》中從殺豬娘戰成女將軍後，演出剛從警校畢業的菜鳥女警，與飾演退居後勤的佛系警察王驍聯手和笨賊鬥志。本劇以「高智商布局、低智商執行」作為最大特色，把命案、黑幫、刑警與一群烏龍笨賊全攪在一起，在懸疑推理中加入大量黑色幽默與荒誕喜劇元素，被觀眾形容是「笑到停不下來的懸疑劇」。劇中王驍飾演的張一昂，原本是退居後勤的佛系警察，卻因一封匿名舉報信意外重返刑偵第一線，辦案全憑直覺與運氣；田曦薇則飾演警校剛畢業的新人女警李茜，個性衝動卻反應超快，兩人組成「佛系師父＋熱血徒弟」的超反差搭檔。另一邊，王傳君飾演的暴躁反派周榮，因身邊一群豬隊友頻頻出包，讓整部劇笑點密集到幾乎沒有冷場。田曦薇繼在古裝劇《逐玉》中從殺豬娘戰成女將軍後，這回再次撕下甜妹標籤，以素顏警裝、高馬尾造型登場，辦案時氣場全開，動作戲也親自上陣，拿噴火器擊退歹徒等橋段讓觀眾印象深刻，她在劇中既有新人警察的衝勁，又帶著一股不服輸的倔強感，被粉絲大讚「根本是天選女警」，亦有人用《逐玉》的名台詞誇獎她「妳好威風啊！」田曦薇也在直播活動中透露，接演李茜其實圓了自己一直很想演女警的夢；回憶得知是要與王驍合作，激動到連喊三聲「我去我去我去！」率真反應讓王驍忍不住嘴角上揚。《低智商犯罪》愛奇藝國際版現正熱播中。