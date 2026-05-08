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▲日月光半導體製造公司與楠梓電子公司在高雄市楠梓科技產業園區，舉行合建大樓新建工程動土儀式。(圖／記者黃守作攝，2026.05.08)

▲日月光半導體製造公司與楠梓電子公司舉行合建大樓新建工程動土儀式，祈求工程進行順利。(圖／記者黃守作攝，2026.05.08)

▲日月光半導體公司高雄廠執行副總經理洪松井致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.05.08)

▲經濟部產業園區管理局局長楊志清致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.05.08)

日月光半導體製造公司與楠梓電子公司於今(8)日，在高雄市楠梓科技產業園區，舉行合建大樓新建工程動土儀式，預計於118年9月完工啟用，以助攻半導體產業升級，展現AI先進封測領航，將可創造約2050個就業機會，對帶動地方經濟發展，具有顯著正面效益，並將擴大先進製程產能布局，進一步強化我國在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。日月光半導體製造公司與楠梓電子公司合建大樓新建工程動土儀式，是由日月光半導體製造公司高雄廠執行副總經理洪松井與楠梓電子公司董事長徐漢忠共同主持，經濟部產業園區管理局局長楊志清、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、高雄市警楠梓分局分局長陳亦良、日月光執行副總經理張英修、高雄廠執行副總經理蘇信一、副總經理李叔霞、李政傑、溫俊哲、資深處長易良翰等人與會。日月光半導體製造公司高雄廠執行副總經理洪松井表示，日月光半導體製造公司為因應全球半導體產業持續成長之趨勢，乃與楠梓電子公司攜手共同推動擴廠投資計畫，採策略合作之合建模式，總投資金額達新台幣352.35億元，平均每公頃年產值約新台幣159.2億元，在高雄市楠梓科技產業園區興建新式廠房，基地面積約17,637平方公尺，將興建地上8層、地下2層之現代化廠房，總樓地板面積達113,402.42平方公尺，兼顧生產效率與空間運用，而雙方將整合資源，擴大先進製程產能布局，以強化我國在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。洪松井說，日月光半導體製造公司將投入資金進行廠房興建，透過合作開發機制，優化廠房空間配置，不僅可有效擴展營運規模，亦可提升整體投資效益，而在產能規劃方面，日月光半導體將聚焦先進封裝技術發展，積極擴充高階封測產能，以因應新世代應用之需求。'洪松井並說，此次投資計畫，在規模布局上，將打造楠梓科技產業園區內最大單一基地之指標性建物，以發揮規模經濟之優勢，展現於AI先進封測領域領航全球的決心，其次是，透過與楠梓電子公司攜手合作開發，以有效提升土地使用效率，並帶動園區整體風貌升級，樹立產業協同開發的新標竿。經濟部產業園區管理局局長楊志清指出，楠梓科技產業園區是一個製造型園區，在努力先進製造的同時，也注重所有在地員工的安全，以符合產業園區管理局智慧、安全、永續的願景，在智慧方面，日月光在AI方面的深耕，可以感受到所帶動的經濟力道強勁，而安全及永續方面，日月光的表現也有目共睹，而產業園區管理局正以積極且系統化方式，強化南台灣產業空間，以打造完整科技產業發展環境。楊志清並指出，此次日月光半導體製造公司與楠梓電子公司攜手合作，不僅展現企業策略聯盟之綜效，更緊扣全球半導體產業發展趨勢，為我國高科技產業持續注入成長動能，並進一步鞏固在國際市場之競爭優勢，另外在能源基礎建設方面，也將在楠梓科技產業園區建置首座161kV變電站，以確保供電品質與穩定性，強化營運韌性，為生產不中斷，提供堅實保障。