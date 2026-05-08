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針對將於2026年8月7日登場的第三屆「高齡健康產業博覽會」，今年首度以「長壽新經濟」作為主軸，並強調高齡社會將由過去以福利與照護為核心，轉向由人才再啟動、金融整合與消費升級所帶動的產業發展模式，壯世代教科文總會表示高度肯定，認為這代表台灣對高齡化的理解，正從「負擔思維」逐步轉向「發展思維」，也是台灣邁向長壽文明的重要里程碑。壯世代教科文總會表示，過去社會談到高齡化，多聚焦於長照壓力、醫療支出、年金負擔與人口危機，但真正成熟的長壽社會，不應只停留在「照顧老人」，而是應進一步思考如何讓壯世代持續成為社會動能、經濟力量與文明資產。總會指出，今年高齡健康產業博覽會提出的「人才再啟動、金融整合、消費升級」三大方向，與《壯世代政策與產業發展促進法》的核心理念高度一致，顯示台灣正正式進入「長壽經濟時代」。總會表示，壯世代並非傳統定義中的退休人口，而是55歲以上、仍具健康、經驗、消費力與創造力的新人口主體。這群人口同時擁有財富、時間、人生經驗、社會連結與消費能力，若能透過制度、產業與科技重新整合，將形成台灣下一波最大的內需市場與產業升級機會。總會進一步指出，即將出版的《壯世代理想國》，對長壽經濟有詳盡的論述，並提出十大產業的轉型。作者吳春城博士指出「高齡化真正的問題，從來不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代。」因此，未來高齡政策的核心，不應只是增加照護資源，而是建立長壽產業、健康管理、第三人生教育、壯世代就業平台、AI健康科技、社區共生、長壽金融與精神文化產業，讓壯世代從「被照顧者」重新成為「參與者」、「生產者」與「創造者」。總會也表示，行政院已開始實施《壯世代政策與產業發展促進法》，代表台灣已開始以國家戰略高度回應長壽社會。此次高齡健康產業博覽會以「長壽新經濟」為主軸，正是產官學界逐漸形成共識的重要象徵。壯世代教科文總會強調，未來台灣真正的競爭力，不只來自科技產業，更來自是否能率先建立「長壽文明的產業模型」。隨著全球人口結構快速改變，長壽經濟將不只是社會福利議題，而是下一波世界級產業革命。總會並指出：「下一座護國神山，很可能不是單一科技產業，而是長壽經濟。」總會最後表示，長壽社會不是國家的負擔，而是文明升級的重要機會。當台灣開始從「高齡照護」走向「長壽經濟」，也代表社會開始重新理解，變老不再只是衰退，而是另一段人生、產業與文明的新開始。