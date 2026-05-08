我是廣告 請繼續往下閱讀

工會警告大罷工的相關準備不會停止

韓國科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）面臨罷工危機，工會已經預告將自5月21日起發動長達18天的大罷工，不過，今（8）日在韓國政府勞動主管機關的介入斡旋下，勞資雙方將重新展開談判，三星電子工會宣布將於11日再次坐上談判桌，但強調若無法得到滿意結果，「將毫不猶豫發動大罷工」。根據《韓聯社》報導，三星工會委員長崔承浩今日下午與韓國僱傭勞動部京畿道分局局長金道亨會談，隨後三星電子的資方代表也有加入，金道亨在席間承諾，政府將全力支援勞資談判，並強烈建議雙方啟動事後調解程序。三星工會表示，「我們慎重看待政府積極展現的意志與多次請求，經內部討論後，決定接受事後調解程序」，預計將於11日與12日重啟勞資談判，密集進行磋商。崔承浩表示，「如果無法得到讓工會成員滿意的結果，我們將毫不猶豫發動大罷工」。崔承浩強調，重啟勞資談判的同時，工會也將做好萬全準備，確保大罷工行動不受影響。根據韓國法律，所謂「事後調解程序」是指在勞資爭議調解程序結束、工會已取得合法罷工權之後，經勞資雙方同意，由勞動委員會再次出面介入協調兩造分歧的手段。三星電子董事會主席近日也再度呼籲工會與管理層解決薪資爭議，並警告大罷工可能會傷害投資人與員工，且對韓國經濟產生「嚴重後果」，敦促勞資雙方透過真誠對話解決問題。