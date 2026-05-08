我是廣告 請繼續往下閱讀

大家喝完萊爾富的伊右衛門茶飲別丟，可以撕開包裝抽籤唷！

▲到萊爾富購買伊右衛門茶飲的照過來！可以撕開包裝抽籤占卜，有民眾幸運抽到大大吉超開心，在社群引爆討論。（圖/Threads）

萊爾富伊右衛門茶飲喝完別丟！隱藏抽籤機關：大大吉抽起來

只要看到外包裝瓶身有箭頭指示，就可以從箭頭的地方撕開，撕到底就能夠看到抽籤的結果。

▲只要外包裝看到有「箭頭」的地方，就可以從箭頭的地方撕開到底，會看到抽籤結果，像圖中第一罐及第三罐就是明顯可以撕開抽籤的！（圖/Threads）

會出現在日本象徵吉祥物的圖案，像是達摩、招財貓、烏龜等，都非常的可愛

▲有民眾買京都檸檬水也試了幾次手氣，成功抽中兩張大大吉以及中吉。（圖/Threads）

萊爾富日系茶飲版圖還在擴大！2款新品上市通通引進販售

包括3月底上市的京都紅茶、4月下旬的上市的柚子茶，全部都會被萊爾富引進台灣販售

也提到某個日籍總經理也認證萊爾富賣39元幾乎沒有什麼利潤，真的要給他買爆

▲萊爾富日系茶飲版圖還在擴大，其中最新引進的「伊右衛門紅茶」超夯，冰櫃上只有該品項被清空，讓想喝的人撲空。（圖/Threads）

萊爾富上個月開始引進許多日本當地的瓶裝茶飲開始販售，結果造成社群大爆紅，許多人都跑去掃貨，好幾間門市的冰櫃幾乎都被清空。其中最熱門的就是「伊右衛門」系列的茶飲，賣到官方來不及補貨，還讓日式賣場唐吉訶德也推出特價活動來攬客。然而近日有網友卻發現，伊右衛門茶飲的外包裝其實可以撕下來「抽籤」，自己幸運抽到大大吉，讓不少網友紛紛回應：「原來還可以抽籤！我都丟掉了TAT」、「錯過了嗚嗚，太晚才知道。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「因為好奇好不好喝，在萊爾富買了京都檸檬水，結果發現外包裝可以撕下來，抽到大大吉，原本還以為今天下大雨運氣很差的說！」、「我目前只有抽到中吉比較衰哈哈哈哈哈，還蠻有趣的！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「現在才知道有求籤占卜功能，已經喝完丟掉3瓶」、「哭了我都丟掉半打才知道可以求籤」、「立刻去翻家裡的資源回收桶哈哈哈哈，也想要大大吉！」這回萊爾富引進的伊右衛門系列茶飲可以說是非常多，有京都檸檬水、煎茶、焙茶、關西焙茶、玄米茶、茉莉花茶等等，有些款式其實是可以抽籤占卜的，目前有許多網友抽到中吉、小吉居多，大大吉則非常少數，這種比較娛樂性質的小機關，目前是沒有人抽出「凶籤」過，大家就別太擔心。另外撕開包裝之後，還可以看看瓶身也有特殊設計，，下回如果有去萊爾富買伊右衛門茶飲的話，也不妨來試試手氣哦！而繼上一回引進許多日本茶飲獲得廣大迴響之後，日本旅遊達人林氏璧也在社群爆料，萊爾富的日系茶飲版圖還在持續擴大當中，，伊右衛門茶飲系列選擇多更多。林氏璧介紹，京都紅茶的正式名稱為「紅の伊右衛門」， 它是一款紅茶加京都番茶還有焙茶的無糖茶飲。，開玩笑稱「萊爾富店裡的其他東西也要支持一下，好怕他們撐不下去！」只能說，如果是日本茶飲愛好者，最近有去萊爾富逛逛的話就可以趕緊補貨囉！