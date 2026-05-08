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▲ 「FOCUS 13 珊瑚廣場」複合式商場占地2,100坪，商場匯聚超過40家國內外指標品牌，一樓集結時下潮牌選物，二樓則規劃慢活休憩飲食空間。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.08）

全台首座坐擁絕佳海景視野的文創複合商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」今（8）日開幕，開幕活動以「乘浪而來」為主題，呼應高雄作為海港城市的意象，並串聯限定回饋、市集體驗，讓民眾感受FOCUS 13珊瑚廣場全場域魅力。市長陳其邁開幕致詞時表示，「FOCUS 13 珊瑚廣場」所在地13號碼頭是老一輩台灣人共同的記憶。20年前他擔任代理市長期間，在前總統陳水扁與前行政院長謝長廷支持下，將1號至22號碼頭交由市政府管理；其後經歷陳菊市長爭取高流建設等艱辛過程，如今隨著旅運大樓、駁二、棧貳庫到現在「FOCUS 13 珊瑚廣場」的串聯，讓愛河灣成為高雄人流量最高、最充滿歷史厚度與未來感的地方。「FOCUS 13 珊瑚廣場」複合式商場占地2,100坪，融合在地文化故事與流行時尚風格，商場匯聚超過40家國內外指標品牌，內部共兩層樓，一樓集結時下潮牌選物，二樓則規劃慢活休憩飲食空間。試營運期間已累積約100萬人次到訪。隨著正式開幕，FOCUS 13 珊瑚廣場持續導入多元品牌。全新進駐品牌包括：每天手工，堅持低溫發酵，保持麵糰輕盈、酥脆又好消化的「羅馬三明治」、由春囍打邊爐ｘ國秀ｘT.C.R.C三強聯手打造的熟成燒肉品牌「Meat cute」、主打鍋物體驗的「二旭鍋」、以及新型態「翰林茶館」。FOCUS 13 不僅止於品牌引進，更強調「創意有趣的場域體驗」。透過定期調整陳列、商品內容與主題策展，讓每一次造訪都能帶來不同的感受與新的發現。「FOCUS 13 光榮啟航 開幕慶」推出多重限定回饋，包含開幕首三日分別祭出人氣餐飲排隊禮，包括鮮自然X卜卜餃的中杯淺焙‧手摘烏龍、GOR'Coffee & Pâtisserie的西西里美式咖啡及堯平原味布朗尼單片乙個，入館前100名都可以免費獲得兌換券，憑券到櫃上享用，還有首七日全館消費滿2,000元贈100元禮券、滿4,000元贈200元禮券(以此類推)。此外，館內亦設有互動體驗活動，如「乘浪而來」集章疊色明信片及「乘浪而來」彩繪氣球等。高青創意董事長陳慧姝表示，FOCUS 13 珊瑚廣場的開幕，不只是空間的啟用，而是一種生活方式」，未來將持續以「品牌深化、內容策展與跨界合作」為發展主軸，讓商場不只是消費場域，而是一個能與城市共同成長、持續對話的生活平台。