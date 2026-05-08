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▲台中大明高中學生余卓桐以作品《紋影之花》奪得全場最大獎.（圖／嶺東科大提供） (447.2 kb)

▲《紋影之花》作品以原住民族文化為靈感，結合現代插畫語彙與細膩構圖，呈現文化意象與生命力。（圖／嶺東科大提供）

台中嶺東科技大學8日舉辦2026《千人動漫畫臺灣》頒獎典禮，吸引全臺高中職創作新秀齊聚交流。今年競賽共徵得572件作品，包括223件漫畫與349件插畫，展現青年學子對臺灣文化與生活的觀察力與創作能量，由大明高中余卓桐以作品《紋影之花》奪得最大獎。《千人動漫畫臺灣》邁入第二屆，主題從首屆聚焦「臺中」進一步擴展至「臺灣」，鼓勵學生以動漫與插畫形式描繪土地故事。今年共頒發60個獎項，總獎金達新臺幣21萬元，希望透過競賽提供青年創作者展現原創實力的平台。本屆作品題材涵蓋城市街景、山海風貌、民俗信仰與日常生活等面向。全場大獎由大明高中學生余卓桐以《紋影之花》獲得，作品以原住民族文化為靈感，結合現代插畫語彙與細膩構圖，呈現文化意象與生命力。插畫組金獎由新民高中許芸芯《光所拼湊的島嶼》奪得；漫畫組金獎則由明道高中張沂榛《當外星人來到台灣》獲選。嶺東科大指出，今年參賽作品除呈現多元視角，也反映年輕世代對臺灣文化的感知與詮釋能力。評審團則由曾獲金漫獎肯定的漫畫家及具國際獎項經驗的藝術家組成。評審認為，漫畫組在角色塑造與敘事節奏上表現成熟，插畫組則展現鮮明的視覺風格與文化詮釋力，而創作者對作品投注的真誠與熱情，是最能打動觀者的重要元素。頒獎典禮也安排COSER展演、互動攤位及入圍作品展覽，並舉辦「簽繪臺灣」創作交流活動，增添現場互動氛圍。嶺東科大校長陳仁龍表示，樂見全臺學生展現豐沛創作能量，校方未來將持續投入資源，打造支持原創與藝術創作的學習環境。副校長兼設計時尚學院院長王兆華則指出，學校去年成立的「動漫遊戲美術應用學士學位學程」今年已擴大招生，盼進一步深化臺灣原創動漫教育發展。