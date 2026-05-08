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人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用商機持續熱絡，帶動相關供應鏈需求維持高檔，加以部分產品報價調漲，財政部今（8）日公布今（115）年4月出口676.2億美元，創歷年單月次高，年增39%，連續30個月正成長。展望未來，統計處長蔡美娜表示，台灣出口「與AI同行」應該延續不變，上半年出口「淡季不淡」可能性非常高，並可望創下歷年同期最高規模，以及歷年同期第二大成長速度，這機率應該是十拿九穩，板上釘釘。其實，不只出口，進口隨AI產業鏈國際分工運作、資本設備購置增加，以及能源價格大幅攀升，4月進口規模值532.7 億美元，亦為單月次高，年增29.2%。累計1至4月出、進口分別年增47.8%、33.2%。若就4月主要貨品出口以資通與視聽產品、電子零組件表現較為亮眼，各年增62.3%、38.9%，規模值同創單月次高；電機產品、機械分別增27.2%、12.9%；礦產品、塑橡膠及其製品隨國際原油價格上揚，出口各增12.7%。5.6%，化學品則因上年藥品出口基數偏高，年減4.3%。累計1至4月出口主要貨品多呈正成長，資通與視聽產品、電子零組件合計年增 65.9%，占總出口比重達78.6%。4月對主要市場出口也全面成長，其中對歐洲、美國均年增6成4，增幅較顯著，對東協年增 36.8%，出口值為歷年單月次高，對日本、中國大陸與香港分別年增28.4%、15.8%。累計前4月對5大市場出口均雙位數成長，以對美國年增 88.9%最突出，規模值占總出口比重33.1%，創近36年同期新高，對歐洲、東協出口分別增62.5%、47.9%，對日本、陸港各增26.5%、23.3%。展望未來，蔡美娜認為，隨主要雲端服務供應商擴大資本支出，各國加速建置 AI基礎設施，以及AI相關應用場域持續推進，帶動半導體及資通訊供應鏈需求強勁，加上國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有助支撐出口動能，上半年可望維持雙位數成長態勢，呈現「淡季不淡」的可能性非常高，並可望創下歷年同期最高規模，以及歷年同期第二大成長速度。