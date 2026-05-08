中央氣象署今（8）日下午17時45分發布大雨特報，表示因東北季風影響，今日宜蘭地區及北海岸有局部大雨發生的機率，雨勢將一路延續到9日清晨，提醒民眾多加注意。另外，氣象署指出，明日整體降雨範圍將會比今日再縮小一些，西半部降雨區域將集中在桃園以北，新竹以南則逐漸轉為多雲到晴。
🟡大雨特報
📌影響時間：08日下午至09日晨
📍大雨：新北市北海岸、宜蘭縣
基隆、宜蘭今雨勢明顯！明日天氣好轉 新竹以南可能放晴
中央氣象署指出，受到鋒面及東北季風持續影響，今（8）日晚間水氣偏多，降雨將集中在基隆北海岸、東半部與恆春半島，北部地區也有局部短暫雨。其中基隆、宜蘭雨勢最為明顯，不排除出現局部大雨，花東地區同樣有較大雨勢發生機率，提醒民眾下班、放學外出時記得攜帶雨具備用。
氣象署表示，明（9）日周六台灣附近仍受東北季風影響，北台灣整體感受稍涼，但降雨範圍會較今天縮減。西半部雨區將集中在桃園以北一帶，新竹以南則逐漸轉為多雲到晴，部分地區有機會看見陽光露臉。
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📌影響時間：08日下午至09日晨
📍大雨：新北市北海岸、宜蘭縣
中央氣象署指出，受到鋒面及東北季風持續影響，今（8）日晚間水氣偏多，降雨將集中在基隆北海岸、東半部與恆春半島，北部地區也有局部短暫雨。其中基隆、宜蘭雨勢最為明顯，不排除出現局部大雨，花東地區同樣有較大雨勢發生機率，提醒民眾下班、放學外出時記得攜帶雨具備用。
氣象署表示，明（9）日周六台灣附近仍受東北季風影響，北台灣整體感受稍涼，但降雨範圍會較今天縮減。西半部雨區將集中在桃園以北一帶，新竹以南則逐漸轉為多雲到晴，部分地區有機會看見陽光露臉。