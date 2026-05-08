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高載客率 長榮航空4月合併營收寫新高

中華航空Q1財報創佳績：單季營收寫新高

航空雙雄華航、長榮航今（8）分別公布第一季財報，以及4月營收。長榮航空今年1至4月合併營收以及客運營收雙創下歷年同期新高。華航在中東衝突下，第一季貨量與運價仍維持相對高點，正面看待今年貨運市場表現，將持續關注地緣政治局勢與產業動態，彈性布建貨運航網，爭攬加包機與高價貨源商機，擴大貨運營業表現。長榮航空4月合併營收達219.69億元，年增率為18.89%，創單月合併營收歷史新高；客運營收133.05億元，創歷年同期新高，年增率為12.42%；貨運營收達59.21億元，年增率為33.47%。累積1至4月824.85億元，客運則有536.03億元，雙創下歷年同期新高。受復活節、清明連假、賞櫻旺季及泰國潑水節等節慶帶動，四月市場需求維持強勁。長程航線方面，歐洲與加拿大線訂位暢旺並帶動高艙等銷售；中東航班供給收縮亦推升歐洲及美洲航線需求，整體收益提升。短程航線方面，東北亞賞櫻、東南亞潑水節需求續熱，載客率維持高檔，港澳及大陸線隨春季旅遊回溫，市場穩定增長。在高載客率及高票價帶動下，4月營收表現亮眼。四月份貨運市場需求較三月明顯回升，台灣、香港、大陸及越南等亞洲主要市場受AI伺服器、半導體、高科技電子產品及電商貨源帶動需求，整體出貨動能穩定增長。為持續提升裝載效益並積極爭取高收益貨源，將持續檢視客貨機艙位使用與運能配置，以提升整體營收。中華航空今也公告115年第一季財報，合併營收569.97億元，合併營業淨利64.36億元，年增13.89 %，合併稅後淨利58.48 億元，年增 25.6%，歸屬母公司淨利 51.69 億元，每股盈餘（EPS）0.85元，較去年同期增加0.16元，淨利與每股盈餘皆創歷年單季次高，也寫下歷年同期最高。客運部分，華航第一季營收356.79億元，較上季增13.2 %、較去年同期成長9.14%，主要受3月春季旅遊需求升溫帶動，客運表現穩健向上。全球客運市場，雖仍受國際政經情勢、油價波動與地緣政治影響，整體旅運需求預期將維持穩健成長態勢，華航持續深耕主要市場及拓展潛力航點，為旅客提升整體機上服務。貨運部分，第一季營收165.06 億元，較去年同期增加5.17%，受惠於 AI 伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續出貨，加上包機需求踴躍，帶動整體貨運需求動能向上成長。自二月底起中東地緣政治衝突，華航即時調整航路與航班規畫，以確保貨機運能及班次影響最少，故第一季貨量與運價仍維持相對高點，貨運營收優於去年同期表現。