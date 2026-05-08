我是廣告 請繼續往下閱讀

在萬物齊漲、通膨壓力持續的數位轉型浪潮下，如何「聰明消費」已成為台灣全民關注的時事焦點。為了讓更多消費者感受 iPASS MONEY 的便利，一卡通針對尚未體驗過 APP 支付的用戶祭出限時重磅優惠，即日起至6月30日，首次使用「一卡通iPASS MONEY」APP消費，即可啟動多層次的驚喜回饋。這場「首波重賞」打破以往單一回饋的框架，用戶在使用iPASS MONEY APP首次消費當月不限通路，消費總額享有5% 的一卡通綠點基礎回饋（每人回饋上限100點，活動總限量1,000萬點）；若進一步善用支付加乘效應，綁定任一銀行信用卡付款，則可額外獲贈 5% 的點數加碼回饋（每人回饋上限100點，活動總限量2,000萬點）。針對追求極致精省的理財達人，iPASS MONEY 更與聯邦銀行、元大銀行等金融夥伴強強聯手，提供最高 10% 的專屬銀行加碼，讓整體回饋率瞬間衝上 20% 的峰值。這份誠意十足的見面禮，其累積的一卡通綠點價值等同儲值金（1 點 = 1 元），能事後全額折抵通勤交通費、便利商店開銷或生活繳費，讓每一筆日常支出都能自動轉化為「消費即理財」的循環智慧。目前 iPASS MONEY 已深入全台全家便利商店及萊爾富門市，並進駐超商 APP 首頁，提供包含「現金儲值」在內的多元金融服務，讓資金運用更加便利且具彈性。一卡通公司表示，iPASS MONEY 的目標不僅是「支付工具」，而是要透過數據驅動，持續擴展自有生態系。隨著電子支付邁入獨立營運新階段，iPASS MONEY正透過深耕全台便利商店、交通運輸及數位金融領域，未來將持續以數據驅動創新，攜手更多通路夥伴，建構更安全、便捷且具備理財價值的支付體驗，成為全台 720 萬用戶在數位金融新生活中的首選工具。