我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人周玉蔻與立委王世堅的兩人糾紛持續，王世堅先前以「老太太」稱呼並詛咒「等著被火車撞」，周玉蔻今（8）日臉書發文，點名民進黨秘書長徐國勇，細數兩人過去共同經歷的政治歲月，從共進火鍋聊政治到參與白沙屯遶境，感嘆徐國勇曾是一個看到不對的事情會生氣、很有正氣的人，如今面對同僚的言語霸凌卻選擇沉默，讓她感到相當難過。周玉蔻表示「老太太」三字本身就是一種羞辱，更是一種很陰暗的精神霸凌，在慢慢踩碎一個女人的年齡、外貌與自尊。她質問徐國勇，徐國勇的妻子剛好與她同年，如果今天被公開羞辱、被講「等著被火車撞」的人是徐國勇的太太，「你會是什麼感受？」她痛批許多平時愛談民主與性平的人，到了真正該說話的時候卻突然安靜，讓她質疑這是否與派系袒護有關，心寒表示：「我們以前最討厭的，不就是那種羞辱人、踐踏人格的政治文化嗎？」周玉蔻說自己不忍心也不敢猜測，徐國勇是否因派系考量而選擇沉默，她腦海中仍記得那個會為不公不義氣到臉紅、為被欺凌者抱不平的徐國勇。她哀傷寫下，自己已經沒有力氣翻臉，只是「忽然很懷念以前的你」，感嘆當年一起捍衛的價值不應該隨著年齡老去，而這種集體噤聲的現狀，比王世堅的攻擊更讓她感到痛苦。