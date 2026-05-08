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立法院會今（8）日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總計匡列7800億元；對此，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆痛批國民黨與民眾黨聯手刪減國防預算，不僅衝擊國防自主，更是犧牲高雄軍工產業未來為傅崐萁祝壽，質問柯志恩妳怎麼敢同意？針對今天立法院表決「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」議題，賴瑞隆委員於Threads發表貼文，貼文做出上述表示。賴瑞隆表示，大家還記得，當國民黨內部為了特別預算金額爭執不休時，柯志恩說了一句「殊途同歸」。現在大家看清楚了，他口中的「同歸」，不是指同歸於國家利益，而是藍白兩黨聯手，帶著國防產業鏈的未來「同歸於盡」。賴瑞隆指出，1.25兆的國防特別預算，本該為台灣帶來安全和國防自主升級的希望。高雄作為國防產業重鎮，包括前鎮、旗津的造船業，岡山、仁武的航太扣件和零組件，還有其他如無人載具等等都在高雄努力研發製造，如今這些國防產業鏈的未來，莫名其妙的就被藍白兩黨聯手給犧牲掉。賴瑞隆也痛批説，毫無道理的刪減，嚴重衝擊國防自主的能力、減損國防安全韌性，國民黨立委們，竟然還可以喜孜孜的把「犧牲國家安全」打包成賀禮，為傅崐萁祝壽，換取傅崐萁龍心大悅許下「希望柯志恩可以成為我們的柯市長」的願望。看到這裡，哪一個台灣人、哪一個高雄人看了能不憤怒？賴瑞隆也相信高雄市民是絕對無法開心起來的，因為這份「賀禮」真的太沉重，我們不願意，也給不起。只有柯志恩一個人，還沈浸在傅崐萁祝福的喜悅當中，這柯真的不一樣。