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國防軍購特別條例今（8）日於立法院三讀通過，最終通過金額為7800億元版本，相較於行政院原先編列的1.25兆元，預算被大砍4700億元，對此，民進黨台中市長參選人何欣純隨即將矛頭直指對手、立法院副院長江啟臣，痛批他在表決關鍵時刻，竟然未進議場投票，全程神隱且袖手旁觀，眼睜睜看著台中轉型機會被一刀切斷，何欣純表達強烈遺憾，並直言選舉雖有競爭，但面對台中的未來發展應當一條心。針對江啟臣未清楚表態、缺席投票的舉動，何欣純下午於個人臉書連發三篇貼文強力質疑，要求江啟臣盡快向市民交代，不要只會嘴巴喊口號，何欣純分析，這筆高達4700億元的預算差額，不僅影響國防，更是帶動台中產業發展的關鍵，受害最深的將是台中正在成形的「無人機產業鏈」，她認為，這大刀一砍，砍掉的不僅是預算，更是台中的經濟發展、就業機會與市民生計。在預算通過的第一時間，何欣純再次為台中產業的未來抱屈，批評對手的缺席就是袖手旁觀，她強調，自己在關鍵時刻絕對站出來守護台中，並質疑江啟臣：「我敢為國家安全、台中發展發聲，江啟臣你呢？」強硬表態，也讓這場軍購預算之爭，演變成台中市長選戰的前哨戰。