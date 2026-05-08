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眾達-KY今（8）日召開重訊記者會宣布，將以自有資金加上銀行融資方式，收購品固企業及其旗下泰國、東莞、蘇州等相關事業100%股權，藉此擴大營運規模，並強化在AI資料中心、矽光子CPO與電動車等應用市場的布局。眾達表示，AI資料中心需求快速升溫，帶動光通訊架構持續升級，其中CPO被視為下一階段重要技術方向。隨著光電元件、驅動IC，以及ASIC、GPU交換器晶片之間的連接要求愈來愈高，相關精密材料與機構件也將成為不可或缺的關鍵零組件。眾達併購品固，為補強高精密塑膠及金屬機構元件，未來包括CPO應用所需的MT Ferrule，以及ELSFP散熱連接組件等產品，都可望結合品固既有技術，提升設計彈性、改善成本結構，並延伸至更多高階應用市場。品固長期深耕微型塑膠緊固件與精密零組件，有從設計、模具開發到自動化生產的一站式服務能力。眾達強調，併購完成後，品固原有經營團隊將全數留任，既有的業務、採購、品質管理及客戶服務都會維持穩定，以降低整合初期的不確定性。