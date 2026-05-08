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巨大（9921）今（8）日召開董事會，為反映高層對股價被低估回應，也維護股東權益，決議買回公司股份並讓予員工；買回期間預計為今（8）日至7月7日期間，買回價格為60元至100元，預計買回4,000張，占已發行股份1.02%；買回金額上限4億元。巨大集團公布2026年第一季財報，合併營收為125.2億元，年減 53.9%，雖然營收規模受代工業務調整影響，但毛利率由2025年同期的17.8%提升至 19.6%。毛利成長主因在於自有品牌回穩，且代工業務佔比從39% 下降至 24%，顯示集團持續推出高附加價值新品的策略，已取得實質成效。第一季營業費用率增加至21.2%，主要包含一次性認列暫扣令（WRO）相關後續費用約8,000萬元。巨大表示，此案進入最後結案階段，後續預計將不會再有損益衝擊。雖然第一季稅後淨損2億元，但隨著越南廠及電動車相關代工業務持續維持正成長，顯示市場對於高品質自行車與 E-bike 的剛性需求依然強勁。另，董事會同時也通過「風洞實驗室」資本支出案，投入世界級的空力測試設備，目標成為巨大在Cycling Science與職業競賽級車款與產品開發上的核心裝備。展望後市，隨著第二、三季傳統銷售旺季到來，配合新年度車款陸續上市，買氣已可見回溫。巨大對於今年度重拾成長空間抱持審慎樂觀態度，並將持續以領先的研發實力引領全球綠色移動潮流。