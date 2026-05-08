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「Meta到底在搞什麼？經營數年的IG帳號就這樣突然被鎖起來停權.....有人知道怎麼拯救回來嗎？」

▲IG最近爆發大規模鎖帳號、停權的災情，許多一般用戶無緣無故帳號不能使用，讓用戶超傻眼。（圖/Threads）

IG突爆大規模鎖帳號停權災情！李毓芬崩跌170萬粉、王陽明也嚇到

李毓芬的追蹤數瞬間暴跌超過170萬人以上，讓過去「買粉傳言」又被不少人討論，直指追蹤者裡太多幽靈帳號都已經被官方砍帳，才會掉這麼多。

▲藝人李毓芬本來IG追蹤有達到1000萬以上，不過近日官方清除大量幽靈帳號之後，一夜暴跌170萬，引爆熱烈討論。（圖/李毓芬IG）

Meta正在嚴格審核帳號中！未滿13歲帳號永久停權刪除

主動辨識並停用未滿13歲的帳號，如果用戶無法提供有效年齡證明，帳號則可能被永久停權刪除。

目前官方也尚未針對這波鎖帳號災情有所回應，如果民眾無故被停權鎖帳號，目前自救方法只能寫信申訴，但能不能救回帳號就因人而異了！

近來Meta旗下網路社群IG（Instagram）突然爆發大規模鎖帳號災情，不少用戶突然之間帳號被停權不得使用，連資料都還沒有備份整組帳號就消失。然而這也不只影響到用戶本身，有不少明星的追蹤數也因此急劇下滑，像是台灣IG追蹤者最多的藝人李毓芬，本來有1000多萬，現在只剩下875萬，瞬間蒸發170萬粉絲。連王陽明也出面表示：「粉絲突然掉了5萬，太奇怪了，怎麼回事？」有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出、「Meta真的不要這樣整用戶，去年無緣無故被停權帳號，才剛艱辛拿回經營10年的帳號，粉絲數昨天突然10分鐘掉5000人，對我們這種從不買粉絲的人來說，到底想怎麼樣？」貼文曝光後，不少苦主都表示：、「好慘，身邊已經兩個朋友的帳號被封鎖了，目前都申訴中還沒恢復」。然而這波大規模鎖帳災情，不僅影響到用戶本身的權益，許多名人的追蹤名單也被大規模清算，其中最受矚目的就是華語歌壇最多人追蹤的李毓芬，本來IG追蹤人數一度飆升至1000萬以上，甚至超過亞洲天王周杰倫，成為華語歌手IG追蹤女王，不過這波災情出現後，另外，藝人王陽明日前也在社群平台發文表示「粉絲突然掉了5萬，太奇怪了，怎麼回事？」貼文也引發共鳴，不少人都表示自己的追蹤者也有下滑現象，跟最近Meta正在清理幽靈帳號、不活躍帳號有關，加上有些人被無辜停權災情發生，才會讓追蹤者大幅度下降，讓王陽明也相當無奈表示「Oh no！Hope u get it back！」看得出非常在意每一位追蹤自己的粉絲。Meta日前也宣布，將在台灣及全球推出IG青少年適齡內容分級機制，針對18歲以下帳號預設啟用保護設定，限制瀏覽不適合未成年人的內容，同時也將進一步強化旗下社群平台對未成年用戶的安全措施，不過顯然這波改制的判斷機制有些問題，導致部分用戶無緣無故帳號被鎖，