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▲蔡咏鍀出示影片，指兒子蔡晉財（左白衣）和廟方董事施家綸（右）當時是上前勸架。（圖／蔡咏鍀提供，2026.05.08）

高齡80歲的前藍委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐，於7日凌晨北港媽祖遶境時，遭近50名白衣惡煞強闖住處、於家門前被圍毆；曾蔡美佐孫女公開點名，現場帶頭施暴者之一是現任北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子。蔡咏鍀今提供影片，指兒子當時是在勸架，並透露發生爭執的原因，是當時神轎路過事發地點附近，有人攔轎要求轉向，犯了宗教忌諱。曾蔡美佐今（8）日仍住院中，全案昨天傳喚10人到案，檢方聲押3人，僅21歲的陳姓男子被羈押，其餘分別依5萬、6萬元交保。今天檢警再傳喚10人，包括雲林縣副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀的兒子蔡晉財。曾蔡美佐的孫女在threads發文，點名蔡晉財「烙」50人到她家打傷阿嬤和爸爸，造成7人受傷，結果「5萬元交保，我真的會謝謝」。蔡咏鍀今天打破沉默，主動提供事發時影片，表示兒子雖在現場，但和另一名董事施家綸，是在幫忙勸架並阻攔其他人衝向前，現場影片看得很清楚，怎麼到後來會傳成兒子打人？蔡咏鍀說，昨晚媽祖還在遶境，依既定的「路關」（路程表）行進，當時神轎路過事發地點附近，有人攔轎要求轉向，但媽祖不可能被任意要求轉去其他地方，這也是當時發生事端的原因。施家綸也在臉書發文，否認「早已在場觀看許久」，強調當時他跟隨媽祖鑾駕及遶境隊伍行進，行經該處時發現現場爭執與混亂，基於身為北港朝天宮一員的責任，上前協助勸阻與排解，希望避免衝突擴大，讓遶境隊伍能平安順利前進。