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立法院今（8）日三讀通過藍白版本的軍購預算特別條例7800億版本，對比政院版本遭大砍4700億，第一時間，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆痛批對手柯志恩，怎麼能同意這個版本，國防預算刪減將大幅影響高雄未來的軍工業發展。對此，國民黨立委柯志恩也反擊，賴瑞隆是「政治抹黑」，刻意把軍購跟商購混為一談，掩護軍購案裡可能存在的利益分配，直指賴瑞隆的言論完全是「虛偽至極的政治秀，其邏輯更是令人啼笑皆非」。柯志恩狠酸，日前民進黨小雞才大動作要求她「放開做自己」、表態相挺8000億元版本，如今7800億元方案順利三讀通過，她反而成了賴瑞隆口中「同歸於盡」的罪人，這種昨是今非、為黑而黑的政治操弄，讓人看清民進黨只在乎選戰口水，而非地方實質發展。她諷刺賴瑞隆長期「跟著黨意走」，連基本預算編列常識都拋諸腦後，強調支持高雄的造船、航太與無人機等核心產業，本就該回歸穩定且受監督的年度預算，而非執意以特別預算包裹，無非是想規避審查，方便讓「綠友友們」藉機吃香喝辣。柯志恩更提到表決現場的荒謬景象，她指出，表決過程中賴瑞隆與他的民進黨夥伴們一度全票支持，卻在最後關頭集體「臨陣脫逃」選擇棄權，最終形成59票贊成、0人反對的局面，她質疑，若該版本真如賴瑞隆所言是「犧牲」，為何他在議場連投下反對票的勇氣都沒有？這種「場內不敢反對、場外大噴政治口水」的行徑，只為了對黨有交代？柯志恩強調，身為立委的天職是幫人民看緊荷包，確保國防經費每一分錢都花在刀口上，而非淪為特定派系的提款機，這筆龐大預算中是否藏了如茶葉行、鞋廠、菸酒商等「專業人士」等著大賺國防財？柯志恩呼籲賴瑞隆停止廉價的政治抹黑，回歸理性預算審查，不要因為不敢違背黨意，就將國家安全與高雄發展當成魚目混珠的政治籌碼。