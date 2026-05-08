美國總統川普（Donald Trump）一舉一動都牽動全球股市行情，華爾街甚至研究出「TACO」交易，但隨美伊戰爭持續發展，TACO交易已經過氣，現在華爾街更關注「NACHO」（荷姆茲海峽絕無可能開放，Not A Chance Hormuz Opens），將油價起伏視為市場常態。
NACHO成市場新焦點 不期待川普解決中東
CNBC報導，各大交易室和市場評論員近期開始談論代表「荷姆茲海峽絕無可能開放」的「NACHO（Not A Chance Hormuz Opens）」交易。這反映出市場對於美國總統川普多次宣稱將迅速重啟這條關鍵航道的說法，抱持越來越懷疑的態度。Nacho與Taco一樣也是食物，Nacho是墨西哥經典美食烤起司辣味玉米片，將墨西哥玉米片當基底，淋上融化的起司、辣椒，常搭配莎莎醬、肉醬等配料。
eToro市場分析師Zavier Wong表示，市場對川普快速解決中東戰爭已經失去希望，在這次中東戰爭期間，每次出現停火新聞都會引發油價急跌，交易員們一直預期著危機能夠得到解決，但這種情況從未發生。NACHO的出現，意味市場承認油價上漲並非暫時的波動，而是當前市場環境的常態。
荷姆茲海峽封鎖成新常態 石油航運有不安情緒
產業資深人士指出，NACHO交易反映了石油、航運、通膨避險與利率市場的部位調整。投資人已開始將荷姆茲海峽的持續中斷視為宏觀經濟的長期背景，而非暫時性的地緣政治衝擊。
儘管國際布蘭特原油價格已從4月底每桶126美元的戰時高點回落，但仍比中東衝突升級前的水平高出38%以上。上週五，國際布蘭特原油價格一度超過每桶100美元，儘管不時有停火消息傳出，航運和保險市場依然瀰漫著深深的不安情緒。
Zavier Wong指出，保險市場也透露出訊號，荷姆茲海峽過境的戰爭溢價在3月達到峰值，約為船舶每次航行船體價值的2.5%，而戰前約為0.1%。據eToro的數據，雖然保費此後有所下降，但仍約為戰前的8倍，「保險公司靠評估風險為生，顯然他們並沒有把這件事看作是短期內就能解決的」。
交易員保持樂觀 TACO、NACHO並行
道富環球投資顧問公司分析師指出，圍繞關稅和地緣政治政策的TACO交易「川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」，如今正在與「NACHO」交易同步進行。該投顧公司表示，交易員們仍保持謹慎樂觀態度，認為談判最終可能達成和平協議並重新開放海峽。然而，市場仍需一份「切實可行的和平協議」才能恢復對聯準會降息的正面預期。
Aviva Investors高級經濟學家兼策略師Vasileios Gkionakis 表示，似乎只有部分市場完全接受了NACHO理論。儘管石油、航運保險和費率市場日益反映出對長期中斷的擔憂，但更廣泛的風險資產仍然相對樂觀，股市屢創新高。
文章來源:‘Not a Chance Hormuz Opens’: How Wall Street’s new NACHO trade bets on a prolonged oil shock
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CNBC報導，各大交易室和市場評論員近期開始談論代表「荷姆茲海峽絕無可能開放」的「NACHO（Not A Chance Hormuz Opens）」交易。這反映出市場對於美國總統川普多次宣稱將迅速重啟這條關鍵航道的說法，抱持越來越懷疑的態度。Nacho與Taco一樣也是食物，Nacho是墨西哥經典美食烤起司辣味玉米片，將墨西哥玉米片當基底，淋上融化的起司、辣椒，常搭配莎莎醬、肉醬等配料。
eToro市場分析師Zavier Wong表示，市場對川普快速解決中東戰爭已經失去希望，在這次中東戰爭期間，每次出現停火新聞都會引發油價急跌，交易員們一直預期著危機能夠得到解決，但這種情況從未發生。NACHO的出現，意味市場承認油價上漲並非暫時的波動，而是當前市場環境的常態。
產業資深人士指出，NACHO交易反映了石油、航運、通膨避險與利率市場的部位調整。投資人已開始將荷姆茲海峽的持續中斷視為宏觀經濟的長期背景，而非暫時性的地緣政治衝擊。
儘管國際布蘭特原油價格已從4月底每桶126美元的戰時高點回落，但仍比中東衝突升級前的水平高出38%以上。上週五，國際布蘭特原油價格一度超過每桶100美元，儘管不時有停火消息傳出，航運和保險市場依然瀰漫著深深的不安情緒。
Zavier Wong指出，保險市場也透露出訊號，荷姆茲海峽過境的戰爭溢價在3月達到峰值，約為船舶每次航行船體價值的2.5%，而戰前約為0.1%。據eToro的數據，雖然保費此後有所下降，但仍約為戰前的8倍，「保險公司靠評估風險為生，顯然他們並沒有把這件事看作是短期內就能解決的」。
交易員保持樂觀 TACO、NACHO並行
道富環球投資顧問公司分析師指出，圍繞關稅和地緣政治政策的TACO交易「川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out）」，如今正在與「NACHO」交易同步進行。該投顧公司表示，交易員們仍保持謹慎樂觀態度，認為談判最終可能達成和平協議並重新開放海峽。然而，市場仍需一份「切實可行的和平協議」才能恢復對聯準會降息的正面預期。
Aviva Investors高級經濟學家兼策略師Vasileios Gkionakis 表示，似乎只有部分市場完全接受了NACHO理論。儘管石油、航運保險和費率市場日益反映出對長期中斷的擔憂，但更廣泛的風險資產仍然相對樂觀，股市屢創新高。
文章來源:‘Not a Chance Hormuz Opens’: How Wall Street’s new NACHO trade bets on a prolonged oil shock
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