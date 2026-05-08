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▲ 9m88（如圖）參與《女孩》、《大濛》、《雙囍》等多部電影後，回歸歌手身分。（圖／爵士寶貝提供）

9m88參與《女孩》、《大濛》、《雙囍》等多部電影後，帶著〈我只想唱歌給你聽〉錄音室2.0版本回歸歌壇，同時斜槓歌手及演員身分的她，坦言在過去一年陷入自我懷疑，常思考「自己為什麼要唱歌？想唱給誰聽？」她將新歌形容為自我進化之作，9m88坦言在錄音室裡不禁感動落淚，直呼：「當完演員後，心靈體悟的層次又更進步了。」9m88相隔近一年再推出個人創作〈我只想唱歌給你聽〉，這一年斜槓演員身分的她，在歌曲詮釋上更加細膩且具張力，她把這首歌形容為「自我進化」之作， 9m88坦言在錄音室裡再聽錄唱版本後竟不禁感動落淚，「當完演員後，心靈體悟的層次又更進步了。不是技巧變厲害，而是更能靜下心來描述生命中小小的片段與心情。」9m88即將迎來歌唱生涯十周年，坦言在過去一年陷入自我懷疑，常思考「自己為什麼要唱歌？想唱給誰聽？」如今隨著巡演結束、電影上映，她發現「正是自己那份愛唱歌的心，當成自己專注向前動力。」9m88非常懷念在舞台上唱歌給歌迷聽，被問到此時此刻最想唱歌給誰聽？她笑說：「最想唱給『自己』聽！」因為很多時候是唱給別人聽，因此懷念以前在浴室刷牙、洗澡時唱歌給自己的那種興奮開心又純粹的感覺。值得一提的是，為了MV劇情，9m88必須同時挑戰與動物、小孩對戲，其中有一幕導演特別安排她對著野散步的牛群唱歌，只見美聲一出，牛兒們竟自發性地成群結隊向她靠攏，意外促成「與牛共舞」的奇景。9m88笑說:「其實我當時內心其實超緊張！必須不斷在鏡頭前小心翼翼地與牛隻保持安全距離，才克服這項任務。」 儘管拍攝過程充滿變數，9m88 仍非常享受這種隨性且隨機的狀態，認為這種與自然、與牛群共舞的過程，完美呈現了她回歸音樂初心的純粹。