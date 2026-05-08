我是廣告 請繼續往下閱讀

▲敏京（左）公開自己的新男友承容（右）。（圖／ 翻攝自민와와 YT）

韓國戀綜《換乘戀愛4》中，走不出跟初戀男友有植9年戀情的女孩敏京談戀愛了！她今（8）晚透過YouTube頻道公開新戀情，認愛節目男嘉賓之一的申承容，影片曝光後立刻掀起熱議，而其中也有許多眼尖的粉絲驚呼：「早就猜到了！」敏京坦言，她和申承容其實在節目正式播出前（約去年10月）就開始交往，之所以決定公開戀情，是因為不想再戴著口罩偷偷約會，直言「感覺像罪犯一樣」，加上許多粉絲早已察覺兩人互動不尋常，因此決定大方向粉絲坦承。敏京也分享兩人初期戀愛細節，表示當時申承容每天下班後，兩人就常常到漢江邊帶著椅子和小桌子約會，聊天、吃東西過著低調卻幸福的日常；承容則坦言，自己原本因年齡差距有所顧慮，不敢主動跨出一步，但敏京表示「完全不在意」，兩人才確認關係。而敏京也提到自己其實是個容易受傷、很在意外界評論的人，看到惡意留言常常會難過很久，因此她和承容在影片中喊話，希望大家能以善意支持兩人，不過她也強調「不會成為情侶博主」，影片內容還是會繼續以自己的生活日常為主，只是申承容會更自然地出現在影片中，讓粉絲一起見證兩人的幸福日常。