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特殊英勇表現士兵將有額外紀念

北韓因為與俄羅斯的合作關係，派兵協助俄軍對抗烏克蘭，北韓部隊所負責的戰場任務與傷亡狀況一直是外界好奇焦點，對此，《BBC》透過衛星影像與平壤新建紀念設施的官方照片進行分析，推估認為約有2300名北韓士兵在替俄羅斯對抗烏克蘭的戰爭中喪生。根據《BBC》報導，北韓領導人金正恩過去曾公開向陣亡士兵致敬，外界普遍認為，平壤向俄羅斯提供兵力，以交換獲得來自俄羅斯的糧食、資金與技術支援。韓國政府估計，至少有1.1萬名北韓士兵被派往俄羅斯，協助俄軍奪回庫斯克西部失土。去年10月，金正恩下令在平壤興建紀念館，以紀念在俄烏戰爭中陣亡的北韓士兵。這座「海外軍事行動戰功紀念館」於4月26日正式揭幕，紀念館包含兩面長約30公尺的紀念牆、一棟建築以及一座墓園。《BBC》分析北韓官媒公布的多張照片後發現，每面牆大約分成14個區塊，區塊頂部以灰色石線標示，其中9個區塊刻有名字，每區約有16列姓名。從東側紀念牆特寫照可見，每列約刻有8名陣亡士兵姓名。依此推算，一面牆約刻有1152個名字，兩面牆就是共約2304人。韓國國家安保戰略研究院（INSS）資深研究員鄭松學（音譯）也認同《BBC》的推估，認為紀念牆上密密麻麻刻著陣亡士兵姓名，字體極小，「考量到表面積與文字密度，列名人數很可能達到數千人」。俄羅斯與北韓從未公布官方的死傷人數統計，但韓國國情院2025年9月曾指出，估計約有2000名北韓士兵死亡、另還有2700人受傷，數字與《BBC》所推估的2304人相當接近。陣亡士兵除了名字刻在紀念牆上外，被認定有「特殊英勇表現」的士兵，會在戶外墓地設立墓碑，墓園中央還有一棟推估為納骨塔的灰色建築。韓國統一部表示，目前「難以確認」所有陣亡士兵是否都已被刻上紀念牆，但前「韓國國防分析研究所」（KIDA）資深研究員金鎮武（音譯）認為，在庫斯克陣亡的北韓士兵姓名應都已被刻在牆上，因為建立紀念館就是旨在讓為國犧牲將士的家屬感到尊榮，如果遺漏姓名可能反而引發不滿。韓國智庫「統一研究院」的專家表示，平壤當局興建紀念設施，顯示北韓正試圖在戰爭造成巨大傷亡後，合理化派兵參戰的決定。此外，這座紀念館也象徵平壤願意持續與俄羅斯進行軍事合作，畢竟對於處於孤立狀態的北韓而言，俄羅斯是少數能與其進行軍事合作的國家。