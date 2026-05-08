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▲黃埔新村母親節滿額禮-織愛小馬。（圖／高市府文化局提供）

高雄眷村熱鬧慶祝母親節，特別於鳳山黃埔新村與左營建業新村打造「母親的眷村優雅日常」系列活動。將復古旗袍美學融入老屋地景，並推出「滿額送手作、消費抽抵用券」等好禮，邀請全台民眾在溫馨五月，帶媽媽到高雄感受懷舊又浪漫的眷村魅力。高市府文化局表示，眷村不僅是台灣近代史的珍貴見證，更是多元文化傳承生活記憶的起點。鳳山黃埔新村與左營建業新村，分別代表了台灣第一代眷村的深厚底蘊與全台最大海軍將官聚落的壯闊氣象。透過藝術家聯名與文創品牌的進駐，我們將這份「眷」戀歷史的溫情轉化為空間活化的動力，讓沉靜的老屋煥發出優雅的新氣質。無論是全家人回村團聚「吃」一桌回味餐、與最正的媽咪來場「美拍」午茶，或是入住老屋體驗一場深度「住」村行旅，高雄眷村都是五月母親節的最佳首選。建業新村首度與「17文苑˙旗袍好食光」及「引子攝影」跨界合作，量身打造限定母親節旗袍體驗。讓媽媽穿上充滿故事的旗袍，由專業團隊進行妝髮造型與影像拍攝，不論是在8-1號室內棚或眷村巷弄庭院，都能捕捉最優雅的動人身影，為媽媽留下珍貴的個人形象紀念。黃埔新村準備了誠意滿滿的手作獻禮與驚喜，5月9日至5月10日舉辦「織愛小馬」手作傳情限定活動：當日於黃埔新村園區內店家累計消費滿1,000 元，即可至借問站兌換母親節限定與村內的手作品牌 「有樹，好學院」合作推出，以日本編織線細心勾勒出的「織愛小馬」吊飾一份，每日限量100份，換完為止。5月9日至5月31日舉辦「眷戀回饋」驚喜抽獎活動：凡當日在園區消費累計滿500元，即可至借問站參加抽獎，有機會獲得100元現金抵用券，限量200份，送完為止。2026 歡慶母親節鳳山黃埔新村與左營建業新村店家總動員，滿足女神所有需要。更多活動詳情，請至Facebook官方粉絲專頁「高雄眷村好生活」查詢。