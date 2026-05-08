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台電近期電費帳單換上新版企業識別字體，引發討論。過去台電長期使用帶有書法感的字體取自第一任監察院院長于右任字帖，具有一定辨識度與歷史感；新版則改為較現代的設計。不過，部分民眾收到帳單後質疑，台電財務狀況仍受關注，卻花費近百萬元更換識別系統，是否有必要。本次承接設計案的設計師聶永真在Threads回應，百萬左右且時長一年半的案子，包含整套品牌識別應用物，精簡後還是需要30種名片版型，名片本身也還有專屬的說明小手冊等，遠低於其企業及品牌報價的市場行情。台電組織龐大，企業品牌識別的更新溝通，包含與工會協調，需要花相當多時間進行。面對批評聲浪，經濟部今（8）日出面說明，企業視覺形象會隨時代變化調整，國內外不少品牌都曾更新識別系統，包括Apple、Google、7-Eleven與鬍鬚張等，目的都是讓品牌形象更符合當代使用需求。經濟部表示，台電這次不是單純畫圖，而是配合品牌轉型進行基礎工程。新版設計希望在保留原有精神與核心元素的前提下，讓視覺形象更清楚、更容易應用，也能呼應台電邁向智慧電網、綠能轉型與數位化服務的新方向。經濟部也指出，今年適逢台電80週年，企業識別更新是希望讓外界看見台電的新氣象。台電員工平均年齡約42歲，不少年輕同仁也期待公司能展現更現代的形象與改變。經濟部強調，對新版視覺設計，每個人都可以有不同看法，但不希望外界過度政治聯想。經濟部也表示，台電最重要的任務仍是穩定供電與服務全民，未來也會持續推動電力系統升級與能源轉型。