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▲劉俊謙（如圖）表示和吳彥祖頻率相同，彼此有一見如故的感覺。（圖／華映娛樂提供）

▲王丹妮在片中演出黑道老大，首次挑戰動作片，不論槍戰還是武打動作都親自上陣。（圖／華映娛樂提供）

▲《寒戰1994》導演梁樂民（左起）、男女主角劉俊謙、王丹妮出席媒體茶會。（圖／華映娛樂提供）

華語警匪電影《寒戰》系列十年強勢回歸，前傳《寒戰1994》台灣於今（8）日上映，導演梁樂民率男女主角劉俊謙、王丹妮出席媒體茶會，劉俊謙笑說要和片中的死對頭吳彥祖演《斷背山2》，還想好要在陽明山拍，戲中大露精壯胸肌的劉俊謙，也幽默感謝IMAX把他的胸肌放大。劉俊謙表示和吳彥祖頻率相同，彼此有一見如故的感覺，雙帥戲外感情很好，經常互相打鬧，劉俊謙笑說兩人在一起就很像小朋友、很幼稚，笑回對方先前喊話說要合作《斷背山2》，「可以去陽明山拍！」還當場腦補畫面，「在陽明山見到我跟Daniel（吳彥祖）抱在一起，很有氛圍感。」為了詮釋角色總警司「李文彬」，劉俊謙特地健身、曬黑，沒想到，上映後，IMAX銀幕上碩大的胸肌成為話題，他笑說：「我真的要感謝電影院，把我的胸肌放大了！」吳彥祖也有半裸出浴的鏡頭，劉俊謙笑說，與吳彥祖在更衣室換衣服，常常會看到對方的好身材，「真的很厲害」，但強調兩人不會互相欣賞，「我們沒有那麼自戀，都是專注在工作上。」王丹妮在片中演出黑道老大，首次挑戰動作片，不論槍戰還是武打動作都親自上陣，為此特訓2個月的她，一開始還會害怕槍聲而不小心閉眼睛，後來練著練著就習慣槍聲，不會再眨眼，談到角色的大波浪捲髮造型，王丹妮笑說，還得學會邊開槍邊甩頭髮，不讓頭髮遮住視線。梁樂民、劉俊謙、王丹妮繼《梅艷芳》後再度合作，梁樂民感性地說時間飛逝，覺得當初拍戲好像才1、2年前的事，但已經過了8年，更透露《寒戰1994》還在構思階段時，腦中第一時間想到的演員就是劉俊謙和王丹妮，如今再次合作真的很開心，也感受到兩人都成長不少。