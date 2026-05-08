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立法院今（8）日三讀通過軍購特別條例，最終定案為7800億元的版本，對此結果，前中廣董事長趙少康在臉書發文，直指這個數字與他自始主張的8000億元幾乎一致，對於國民黨繞了一大圈又回到原點，大嘆「既有今日，何必當初」，趙少康透露，他當初融合了朱立倫、盧秀燕、徐巧芯等黨內領袖的立場，堅守底線且用心良苦，卻遭到黨中央動員各方力量圍剿，甚至不斷對外放話壓制立委主張，讓他不禁質疑國民黨何時變成了中央集權的「一言堂」？針對國民黨中央提出的版本，趙少康砲轟這簡直是「天才」想出來的莫名其妙邏輯，既然國民黨已經表態接受美國第一次發價書，甚至加碼保證第二次發價書送達後一定通過，那就應該開大門走大路，何必鑽小路堅持分兩次編列？他批評，這種「治絲益棼」的做法不僅多此一舉，更是主動跳進民進黨預設的「親中反美」陷阱，他憂心若政黨操作如此笨拙，2026縣市長與2028總統大選要如何拉下民進黨？趙少康強調，國民黨身為在野黨，唯一的戰場就在立法院，黨中央應該做黨籍立委最堅實的後盾，而不是亂出主意扯後腿。他直言，每位區域立委背後都是十萬民意的託付，連黨中央的經費也是靠立委選票帶來的政黨補助金，「尊重立委、黨團自主」應是國民黨的最高原則，他直接點名黨主席鄭麗文，必須正視黨團自主的重要性，若持續壓制黨內多元聲音，恐怕最終會陷入「令不出黨中央」的窘境。