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工研院今（8）日攜手文化部，於嘉義文創園區揭幕「文化科技 OpenLab」，以AI與XR技術為核心，打造文化內容從開發到市場驗證的一站式商模驗證平台，串聯創意發想、內容製作、沉浸式展演到商業測試，提供完整技術與場域支援，加速內容商品化與市場化。相較於傳統展演空間，OpenLab強調內容「可驗證、可複製、可擴散」，協助團隊快速優化商業模式，推動文化科技產業化。本次同步展出多項應用成果，其中「Genraemon創意影片生成系統」透過AI生成工具，可將內容開發由數月縮短至數週；另展出宏達電（HTC）沉浸式VR作品《海之召喚》，展現台灣文化科技內容的多元應用與市場潛力。工研院服務系統科技中心執行長陳慧娟表示，針對文化內容產業長期面臨製作成本高、開發期長及跨域整合不易等挑戰，工研院積極響應文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」，致力於將生成式AI與多人走動VR等關鍵技術模組化、工具化，降低創作門檻，使非技術背景創作者亦能快速完成沉浸式內容開發，並透過OpenLab場域。協助業者進行AR、VR、XR等文化科技作品的實證與驗證，讓內容可在單一場域內完成開發、測試到市場驗證，加速產業落地。嘉義具備深厚文化底蘊與完整場域條件，在政策支持下具備發展文化科技示範基地的潛力。未來工研院將以此為起點，串聯國內外資源，協助推動台灣文化內容產業升級，拓展國際市場。本次三大亮點如下，AI生成應用落地，降低科技創作門檻，從影音製作到互動體驗全面升級在經濟部技術司支持下，工研院開發「Genraemon 創意影片生成系統」，創作者僅需輸入簡單指令，即可快速產出融合台灣在地元素的影音內容，大幅降低影音創作門檻。其次，HTC《海之召喚》加持，科技大廠攜手共拓展演生態本次發表會亮點之一，為宏達電（HTC）在文化部資助下開發的沉浸式VR作品《海之召喚－海洋生靈祈願旅程》，並於現場限定展出，展現台灣在XR內容開發與沉浸式體驗設計上的技術實力。第三，新創實證場域：從內容孵化到市場落地，加速文化科技商業化進程OpenLab試營運期間已完成首波徵案導入，已輔導小羊社創、多盒心科技、哇哇科技、基地文化、嘉義大學、種種影像、錨點影音等七組團隊進行驗證與商業模式測試，透過場域與技術支援，加速由創作走向市場應用。