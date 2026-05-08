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三班護病比預計117年5月1日上路 5月20日前預告草案

平均達標率七成 地區醫院關床隱憂難迴避

三班護病比入法下午三讀後，今（8）日下午醫院、護理等代表與衛福部開會研商入法後條文以及執行細節，跟上路緩衝期。衛福部長石崇良指出，將在5月20日前預告「醫療機構設置標準」草案，並預計在117年5月1日正式上路，預告期仍接受外界意見。他也坦言，不可諱言確實可能會有關床狀況。立法院今日三讀通過《醫療法》部分條文修正草案，三班護病比以民國113年3月1日施行的現行標準作為基準，並明定醫療機構分地區醫院、醫院、醫學中心3等級，若累計達3次未改正，最重可罰停業1年。醫學中心分別為白班 1:6、小夜 1:9、大夜 1:11。區域醫院：白班 1:7、小夜 1:11、大夜 1:13。地區醫院：白班 1:10、小夜 1:13、大夜 1:15。石崇良指出，三班護病比將納入「醫療機構設置標準」中12-1條，按照現行獎勵標準，並與立法院通過的醫療法標準一致。會中也討論三班護病比上路緩衝期，護理師護師公會全聯會希望在116年12月底上路，但是擔憂冬天患者較多，有些疾病容易惡化，再者跨年後要進入春節長假，可能會有一波離職潮，醫院需要時間補人。因此，會議最終建議以117年5月1日作為緩衝期。石崇良說，後續將在5月20日前預告法規，並有後續公告，預告期仍接受外界意見。他強調，推動三班護病比入法並非今天開始，113年就開始推動護理人力改革計畫，撥款4年275億元改善護理環境，其中就包含三班護病比達標獎金。以今年3月跟去年同期相比，已經增加近5000人，慢慢回到疫情前水準。不同班別三班護病比達標程度。石崇良說，目前平均達標率約七成，但是不論醫院層級，白班達標比率較高，夜間人力較難補齊；整體規估要達到三班護病比標準，預計還需要補足3000至5000名護理人員。未來夜班津貼仍會持續，而三班護病比的達標獎金，並未強制規定要夜班，可以用在白班、假日加給等，他表示，會發放到117年底，後續應會持續獎勵。至於外界憂心地區醫院恐會面臨關床潮，石崇良指出，按照目前達標數據來看，地區醫院達標率高，但關床比例也高；醫學中心因有急重症病人，關床率比較低，但也是有醫療院所關床。若是在人力不足下，政策硬著陸，確實會發生關床。與會的陽明醫院院長謝景祥也說，自己算是地區醫院中較大型的醫療院所，並且位在市區，對於上路後執行不成問題，但擔心偏鄉地區醫院，縱使現在已經有很多補助仍然不夠，衛福部承諾會每年檢討補助，避免讓偏鄉醫院倒閉。