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知名醫美診所愛爾麗爆出台北、台中至少逾10家分店的診間裝有監視器偷拍。衛福部長石崇良今（8）說重話，已經請醫事司要求從速嚴查，並非單一個案，該醫美集團不可原諒，最重可以停業。愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間裝有疑似煙霧偵測器的針孔監視器，後經新北檢方調查，果然發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭。石崇良指出，醫美集團在病人就醫空間非法裝設攝影鏡頭、嚴重侵害病人隱私之行為，此屬明知故犯且非單一個案，絕非偶然。已經請醫事司要求地方衛生局從速嚴查，絕不寬貸。石崇良也說，該集團涉及多個法規，例如收費問題，多年前已嚴格要求，不得預收醫療費用，本次發現集團大規模違規預收，並非少數個案，屬於情節重大，單就此項違規事實，就可執行停業處分。再者，違反病人隱私，按照醫療法管理過失，罰款5至50萬元，嚴重者一樣可以停業處分。至於是否要全面徹查？他表示，未來各縣市衛生局在進行年度督導考核時，將強化環境項目，要求把是否有相關行為列入考核。