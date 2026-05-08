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▲劉若英（如圖）分享以前在美國留學時，會花15元美金（約470元新台幣）到卡拉OK裡唱歌也聽別人唱歌。（圖／相信音樂提供）

劉若英日前在洛杉磯論壇體育館開唱，2015年曾在杜比劇院演出的她，再次回到美國開唱，她感性說：「謝謝你們都來了，謝謝你們擁抱著我！」劉若英帶來多首經典歌，但當晚也發生了小插曲，原本要在舞台上快速變裝，卻因禮服拉鏈卡住，導致舞者幫劉若英換裝失敗，服裝師緊急上台救援後，她以正能量的精神說：「不可能事事完美，只能關關過。」劉若英回憶起上回來到洛杉磯是2015年《我敢》的巡迴，她說：「我曾在杜比劇院演出，那時是三面台，這次回到這，我帶了四面台，謝謝你們都來了！」劉若英在絕美的四面舞台演出，不過在第一段演出後，原本她要在舞台上快速變裝，卻因禮服拉鏈卡住，緊急讓服裝師上台救援，對此劉若英正向說：「不可能事事完美，只能關關過。」一開場，劉若英以〈人〉、〈年華〉、〈說話〉等歌，開啟一場熱鬧繽紛的嘉年華，當她唱到〈成全〉、〈後來〉、〈當愛在靠近〉等歌時，喜歡唱歌的她分享以前在美國留學時，會花15元美金（約470元新台幣）到卡拉OK裡唱歌也聽別人唱歌。她說：「在卡拉OK裡一個晚上會聽到好多人輪流上去唱，我是叫了一個飲料從頭待到晚，今天你們跟我一起卡拉OK好不好！」劉若英特別獻唱〈夢醒時分〉，這首歌正是她在美國求學時去卡拉OK一定會唱的歌，全場也跟著一起大合唱。為了抵抗時差，生活規律的劉若英提前到洛杉磯做準備，開演當天以最好狀態見老朋友。而劉若英首度挑戰美國三城、萬人場館，接下來 5/16聖荷西 SAP中心、5/23紐約巴克萊中心舉辦《飛行日》4.0版演唱會。