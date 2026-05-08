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DXS高雄演唱會資訊

DXS高雄演唱會售票3階段

DXS高雄演唱會售票時間

DXS高雄演唱會售票實名制規定

DXS高雄演唱會座位圖

▲SEVENTEEN小分隊DXS夫勝寛、DK將於7/25在高雄巨蛋開唱，總計7種票價，分成3階段販售。（圖／翻攝ime、超級圓頂）

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▲SEVENTEEN小分隊DXS夫勝寛、DK高雄巨蛋演唱會票價、座位圖。（圖／翻攝ime、超級圓頂）

人氣韓團SEVENTEEN小分隊DXS夫勝寛、DK將於2026年7月25日登上高雄巨蛋舉辦《SERENADE》演唱會，，《NOWNEWS今日新聞》替各位克拉（分絲名）整理出票價、售票時間、實名制規定。演出時間：2026年7月25日（六）18:00演出地點：高雄巨蛋演出票價：6880、6680、6280、5480、4480、一般身障3340、輪椅身障2240售票平台：tixCraft拓元售票系統DXS高雄演出售票分成三階段進行，首先是官方會員登記，從4月23日14:00開放到4月25日23:59，完成登記後才能參加5月8日18:00至23:59的會員優先購；接著5月9日18:00至23:59開放品牌專屬優先購，最後才是5月10日12:00全面一般售票，每一段都有門檻限制，不是等到開賣才進場就能搶。售票時間（本次演出為全場實名制）：⚠️本次演出全場為座席，請依照座位號入座⚠️於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面查詢。⚠️欲於拓元售票系統購票者，需先完成加入拓元售票系統會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，請提早完成手機驗證，以免影響購票。（手機號碼僅限首次加入會員者需要驗證）⚠️演出票券每人每場限購1張，一筆訂單上限1張（含官方會員預購階段＋一般售票階段之總購買數量）例：若您在官方會員預購階段已經購買1張票券，您在一般售票將無法再購買票券⚠️已經在Weverse APP上完成預購資格登記者，才能參加CARAT官方會員預購。您的CARAT Membership（GLOBAL）會員編號即為您的預購碼（例：SC123456789）⚠️CARAT Membership（GLOBAL）官方會員預購階段的座位為全區開放。⚠️官方會員預購僅能保障會員預購票順序之權益，無法保證序號一定優於一般售票，票券數量有限，售完為止。⚠️本場演出預購和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。這次購票規則也相對嚴格，全場實名制入場，需持票券與本人附照證件核對身分；另外每人每場限購1張，且會員預購與一般售票合併計算，只要其中一階段購票成功，後面就無法再買，同時售票當天採電腦自動配位，只能選區不能選位，隔天5月11日才開放選位。