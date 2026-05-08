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記憶體產業榮景並未熄滅，整個市場缺貨漲價潮還在持續，創見董事長束崇萬看市況，他今（8）日表示，記憶體產業仍在超級循環，且缺貨狀態在未來這兩年仍是很難避免，這是明確的事實。而在這樣的背景下，昨日董事會也決議，睽違十年發行30億公司債，將用於資金周轉及「全力購貨」。創見今日舉行媒體茶敘，束崇萬表示，AI帶動記憶體產業，是超級循環，它不像是過去PC，蘋果Apple手機問世的這種短期榮景，是一個更大的產業變化，就像過去發明蒸汽機、發明了電一樣，這是一個更巨大的轉變。他指出，AI也改變了整個產業的局面，電力、電纜、GPU，以及記憶體，相關產業都能有很好的獲利，而從記憶體產業角度來看，束崇萬認為，今年、明年都缺，缺貨的狀態應該未來一年半、兩年的時間都很難避免，大家也知道，HBM的需求，大家已經投入很多資金，但產能出來最快也要到明年底，甚至到後年底才可能有，那這段時間，缺貨、供不應求幾乎是肯定的。在這樣的狀況下，創見昨日董事會決議，發行國內第二次無擔保轉換公司債（CB）為應對營收成長帶動的資金周轉，並計畫於7月股東會後的首次董事會完成相關流程。束崇萬說明，主要是因為營業額增加很多，客戶應收帳款、貨款、購貨等都需要許多資金，「創見到現在都沒向銀行借錢」，因此需要發CB募集資金。他說，十年前公司做過一次，今年是第二次，這次計畫30億元，就是用做資金周轉，以及全力搶購貨源，「買了貨也要立刻付錢。」他強調，其實創見財務狀況一直都不錯，公司大概有差不多200億元的現金儲備，本身資金狀況蠻強，但營運還是要保守應對。展望公司未來營運狀況，束崇萬表示，第二季至第四季營收仍有向上空間，主要受惠市場需求強勁與產品價格上升，但毛利率是否會持續向上，仍需觀察低價舊庫存逐步消化後的狀況及後續價格變化。