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▲貴賓合影 右起 美國明尼蘇達州政府台灣辦事處 蔡宜玲 Irene 執行長 美國在台協會農業組Steven Burgoon 白皓宇 副組長 銘傳大學英語講師Ryan Jones 美國穀物生質產品協會代表Michael Lu 盧智卿（圖／美國明尼蘇達州政府駐台辦事處提供）

美國明尼蘇達州政府駐台辦事處今日宣佈，將與知名餐飲品牌 ABV Bar & Kitchen 展開跨界合作，於5/1-6/30與7/1-8/31分兩階段推出「明尼蘇達特色美食」。本次活動不僅是味蕾的盛宴，更是一場深度人文之旅，將明州豐富的移民歷史、原住民文化與獨特的「明州式待客之道」(Minnesota Nice) 融入經典酒吧料理，帶領台灣民眾用味蕾探索明尼蘇達州多元深厚的文化底蘊。明尼蘇達州位於美國中西部，以「萬湖之州」聞名，其飲食文化則是一部生動的遷徙史。19 世紀中葉，大量的北歐與德國移民湧入與生根，將傳統烹飪技法與當地原生食材融合，包括運用肉丸、乳製品與香草的北歐傳統、採用酸奶、燉煮與醃漬料理的德國風味，以及原住民重要食材如野米的採用，形成了與眾不同的「美式中西部」風味。明州熔岩起司牛肉堡 (Juicy Lucy)：明尼蘇達原創料理，起源於明尼亞波里斯（Minneapolis）兩間酒館之爭，特色是將起司包在肉餅裡，一口咬下濃郁爆漿。建議搭配酒款：美式 IPA (American IPA)。瑞典經典肉醬肉丸：源自瑞典，但在明州成為超級在地料理，主因是明尼蘇達擁有全美最多的北歐移民群體之一。建議搭配酒款：苦啤酒 (Bitter)。北歐蒔蘿優格黃瓜沙拉 (Creamy Cucumber Salad)：19 世紀大量德裔移民進入美國中西部，將這道經典菜色帶到明尼蘇達。建議搭配酒款：比利時黃金 (Belgian Blond Ale)。明尼蘇達薯球牛肉派 (Hotdish)：美國中西部的家常靈魂料理，ABV 以牛絞肉、培根與起司搭配薯球，並用蘑菇奶油白醬呈現經典風味。建議搭配酒款：棕愛爾 (Brown Ale)。德式酸奶燉豬排 (Pork Chops with Sour Cream Sauce)：19 世紀德裔移民移居明州，因當地氣候與土地條件與歐洲相似，使這道能延續原有習慣的酸奶豬排成為常見的家庭料理。建議搭配酒款：比利時金黃強 (Belgian Strong Golden Ale)。明州野米奶油濃湯 (Wild Rice Soup)：當地代表性料理，結合原住民食材與歐洲濃湯技法。Wild Rice 為北美原生穀物，在奧吉布瓦族文化中占有重要地位。建議搭配酒款：黑拉格 (Dunkel Munich)。香酥魚排 (Walleye Fry)：當地著名的傳統湖畔美食，多配以塔塔醬、薯條或檸檬片食用，是萬湖之州最親民受歡迎的風味。建議搭配酒款：白啤酒 (Witbier)。經典檸檬奶酥方塊 (Lemon Bars)：典型的美國烘焙甜點，起源於 20 世紀中期的家庭烘焙文化，在包含明州在內的中西部地區極為常見。建議搭配酒款：美式小麥愛爾 (American Wheat Ale)。明尼蘇達州位於美國中北部，除了擁有超過 11,842 個湖泊及密西西比河發源地的絕美自然景觀外，更是全美重要的商務與文化樞紐。首府聖保羅與最大城明尼亞波里斯（雙子城），共同構成了藝術、購物 (美國最大商城 Mall of America) 與尖端醫療科技(全球排名第一醫療機構Mayo Clinic)的重鎮。除此之外，明州更是人氣卡通史奴比的誕生地。隨著美食活動起跑，明尼蘇達州也誠摯邀請台灣旅客規劃 2026 下半年的精彩旅程：運動賽季巔峰：下半年將進入 NFL 明尼蘇達維京人隊與 NBA 明尼蘇達灰狼隊的賽事熱潮，可在全美頂尖場館感受震撼的競技魅力。全美最大博覽會：8 月底至 9 月初的「明尼蘇達州博覽會 (State Fair)」，是體驗地道美式慶典與特色美食的最佳時機。絕美賞楓之旅：10 月份沿著蘇必略湖北岸景觀大道，將迎來北美最絢爛的秋楓紅景。美國明尼蘇達州政府駐台辦事處執行長蔡宜玲表示，此次與ABV餐酒館合作，透過兩階段菜單設計，讓台灣消費者不僅能品嚐經典料理，更能深入理解明尼蘇達的歷史脈絡與文化多樣性。從爆漿起司漢堡到原住民野米濃湯，這不只是一場餐桌體驗，更是一趟跨越地域與文化的風味之旅。活動名稱｜明尼蘇達州美食季第一檔｜2026/5/1～6/30第二檔｜2026/7/1～8/31地點｜ABV美式餐酒館地址｜台北市大安區敦化南路一段236巷16號