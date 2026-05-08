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當AI浪潮推動產業加速轉型，人口結構改變正成為影響台灣未來的另一個關鍵變數。聚焦長壽經濟、壯世代產業與全齡社會設計的新書《壯世代理想國》甫開放預購，就獲得長期關注高科技產業發展、數位轉型、產業政策與不老經濟議題的重量級專家詹文男高度推薦，詹文男指出這本書「並不是一本單純談高齡化的書，而是一部試圖重構社會作業系統的著作」，為關心產業趨勢、政策治理與人生下半場價值的讀者，提供一張重新理解台灣未來的「新地圖」。詹文男認為，本書精準點破了當前多數政策失靈的本質：當人口結構已從金字塔轉為倒金字塔，制度卻仍假設「年老即退出」，自然會導致缺工、財政壓力與世代焦慮的連鎖反應。在整體人口下滑的情境下，「壯世代是唯一人越來越多的地方」，這不只是人口統計事實，更是一個戰略轉折點。詹文男也特別肯定本書直指台灣最迫切也最被低估的轉型課題：壯世代不只是需要被照顧的族群，而是人數持續增加、經驗與資產高度累積的新動能。書中從長壽經濟、壯產業到AI應用，描繪金融、醫療、教育、城市治理等領域的創新機會，並提出「四象限人口治理模型」與「雙軌制度設計」，為政府、企業與地方治理提供可操作的行動路徑。詹文男也提醒，真正改變未來的，不只是科技而是重新設計「人」在社會中的位置。對想掌握不老經濟、銀髮商機、產業轉型與人生第二曲線的讀者而言，《壯世代理想國》不只是一本談高齡社會的書，更是一份迎向下一個時代的策略提案。誠摯推薦《壯世代理想國》給每一位關心台灣未來、產業轉型、不老經濟、銀髮產業與人生下半場價值重塑的讀者。別再用舊地圖找新出口。壯世代，不只是人口現象，而是下一個時代的起點。