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▲在運動部的見證下，本計畫團隊與各國際組織簽署合作備忘錄，共同強化國際交流。（左起APEC運動政策網絡(ASPN)計畫主持人黃經堯老師、泰國全民參與運動國際交流協會（TMPSA）Charlie Jung 副會長、計畫主持人林廷芳顧問、運動部國際司許秀玲副司長、亞洲運動管理學會（AASM）理事長松岡宏高、日本運動觀光聯盟（JSTA）中山哲郎資深顧問、菲律賓運動觀光聯盟（PSTA）Charles Lim會長）（圖／運動部國際事務司提供）

運動部為持續深化臺灣代表性賽事的塑造與推廣，強化賽事品牌價值，助力臺灣賽事接軌國際，讓優質賽事在全球體壇發光發熱，115年辦理「2026臺灣品牌國際賽研習計畫」，今年預計辦理4場國際論壇，首場啟動論壇於今（8）日在華山文創園區舉辦，邀集國內外專家交流分享，關於辦理國際賽事強化城市品牌與國家形象之經驗，期盼提升臺灣國際能見度及影響力。運動部表示，臺灣每年辦理逾百場國際賽事，運動部持續協助辦賽單位提升賽事品質與國際接軌能力。本年度以「百場賽事 發現臺灣」為主軸，透過各地賽事辦理，讓國際看見臺灣的努力與城市特色，並以形塑臺灣品牌國際賽事為目標，將賽事與在地的觀光、市集、文化及地貌特色連結，為國際賽事打造更多元的樣態，擴大國內外人士參與，帶動臺灣整體運動產業升級，以賽事為平臺展現臺灣的軟硬體實力。本次論壇內容涵蓋賽事實務與國際趨勢，邀請亞洲運動管理學會（AASM）理事長松岡宏高以「城市品牌與賽事永續發展」為題，分享日本推動經驗；另邀請國際女性與運動工作小組（IWG）亞洲代表小笠原悅子及研究負責人Elizabeth Pike，說明女性參與運動發展趨勢；而交流座談環節由知名體育主播侯以理主持，邀請拔河中華隊總教練-海洋大學陳建文副教授，分享今年3月在臺灣舉辦「2026年世界室內拔河錦標賽」結合城市品牌行銷的經驗，並與日本運動觀光聯盟（JSTA）中山哲郎資深顧問、菲律賓運動觀光聯盟（PSTA）Charles Lim會長及泰國全民參與運動國際交流協會（TMPSA）Charlie Jung 副會長進行交流；會中亦介紹參加本部倡議成立之APEC運動政策網絡(ASPN)運動科技創新加速器優秀團隊，包括Healthy Plate、Rebas Sports及Ness Wellness，分享運動科技於賽事應用，如結合AI影像辨識、數據整合與營養健康管理方案等議題。並安排與AASM、JSTA、PSTA、TMPSA及ASPN運動科技創新加速器等單位簽署合作備忘錄，建立國際交流機制，促進國內外賽事與城市合作，並引入國際專業資源，協助國內賽事單位提升辦賽能力。有關「2026臺灣品牌國際賽研習計畫」相關內容，歡迎有興趣的民眾與單位，至運動部官網「國際運動交流」專區查詢。