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▲湖南衛視發布節目異動。（圖／翻攝自微博@湖南衛視）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）原訂今（8）日和明日的第三次公演直播臨時取消，引來外界猜測是否有姐姐因練習過量才會取消，不過今晚湖南衛視官方發文，宣布包括《浪姐7》，還有《你好，星期六》、《親愛的客棧2026》也延遲播出，原因是為了悼念瀏陽煙花廠爆炸案。湖南衛視芒果TV官方微博今轉發了官媒《新華社》對瀏陽煙花廠爆炸案的報導，並宣布週末節目編排調整，「生命的逝去令人心碎，此刻，我們選擇暫停，以示悼念！5月8日至10日湖南衛視、芒果TV 的節目編排調整如下：原定 5月8日播出的《親愛的·客棧2026》推遲播出；原定5月8日至9日直播的《乘風2026》推遲播出；原定5月9日播出的《你好，星期六》推遲播出，感謝您的關注與理解！」湖南長沙瀏陽市的華盛煙花製造燃放有限公司在本月4日發生爆炸事故，截至目前為止釀37人死亡、51人送醫救治、1人失聯，總共調動1500餘人開展救援、處置、救治，目前搜救工作已經告一個段落，而這起事故公安機關也已經傳喚8位相關負責人。