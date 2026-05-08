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立法院今（8）日對美軍購《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》表決，最終通過藍白共提的7800億元折衷方案，第一波預算上限3000億元，第二波為4800億元。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，爭論軍購金額期間，韓國瑜與盧秀燕的務實民意聲量高達15.4萬則，成功壓倒黨內硬派的13.9萬則，成為促成最終定案、擺脫「阻擋國防」標籤的決定性力量。軍購議題的討論熱度，在4月底出現劇烈轉折。數據發現，真正讓網友開始關注的是4月29日國民黨副主席季麟連因預算立場不同，直言要開除韓國瑜黨籍，此舉讓外界對軍購案的討論從「國防」轉向「黨內鬥爭」，連續4天聲量皆突破4萬則。直到5月6日朝野協商破局，加上總統賴清德發聲呼籲支持預算，單日聲量衝上5萬則最高峰，顯示該議題已徹底突破政治同溫層，成為全民熱議的焦點事件。政黨表現方面，國民黨聲量雖以29.5萬則領先民進黨的14.4萬則及民眾黨的1.9萬則，但三黨好感度僅落在0.33至0.38之間，反映社會對政治攻防的負面情緒。最終通過的 7800億元版本，約為原預算的62折，其中明定對美採購上限3000億元、依發價書預算上限4800億元。儘管綠營質疑該版本未納入本土無人機等國防自主預算，但在民意壓力與藍白聯手下，仍完成表決定案。